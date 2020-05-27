【末世列車】首集爆神秘角色真身　人食人揭烏托邦世界醜陋真相

《上流寄生族》令奉俊昊躍身成為國際知名導演，其2013年的作品《末世列車》（Snowpiercer）亦被改編成同名劇集，籌備5年後終於在日前在TNT首播，同時在Netflix上架。在TNT播出的首兩集即成為美國有線電視台收視冠軍，但口碑暫時較電影版差，不過劇情其實是電影版的前傳，當中的階級鬥爭及肢解懸案都能引爆更多有關列車的謎團，成功登陸香港Netflix點播排行榜的第三位！

《末世列車》劇集版跟電影的世界觀及故事大綱相近，同樣都是講述氣候突變，人類因過份依賴科技而令到地球被冰封。在溫度降至攝氏零下119度的環境下，所有倖存者登上了巨型列車「破雪號」（Snowpiercer），圍繞地球不停行駛。擁有共1001個車卡的破雪號載着3000位乘客，當中更分成不同階級。沒有車票的低下階層就被迫住在擁擠的車尾，三等艙就是一般的勞動階層，二等艙就住了專業人士，而上流貴族就住在頭等艙，享受着奢華的生活。車尾的底下層因受夠不公對待而密謀革命，勢要殺上頭等艙。

大反傳統！ 首集自爆列車終極秘密

《末世列車》的主要場景破雪號由Mr. Wilford製造，而接待員Melanie（Jennifer Connelly演）就不時為Mr. Wilford向車廂乘客傳達訊息，除了負責安排乘客的起居飲食，還要監察列車的秩序。劇集不斷提及Mr. Wilford，令人不禁猜測他的真正身份，但首集結尾就看到Melanie工作一整天後返回駕駛艙的房間，換上MIT（麻省理工學院，Massachusetts Institute of Technology）的上衣，最後由工程師Bennett的口中得知Melanie的真身竟然就是Mr. Wilford。雖然首集就揭開了這個謎團，但接下來的更令劇迷追看下去，究竟Melanie是假扮Mr. Wilford？還是Mr. Wilford是Melanie創出來的身份及這樣做背後的原因。

肢解懸案揭人食人 引爆更多謎團

劇中另一條主線就是發生在三等車廂的兇殺案，被發現的屍體跟兩年前的兇殺案一樣，四肢及生殖器被切除，死狀恐怖。Melanie為了急於尋找真兇而找列車上唯一的重案組探員Layton（Daveed Diggs飾）來調查案件，如果事成的話，Layton就能由車尾搬到去三等車廂居住。在調查期間，Layton竟發現殘肢被收藏在屠房，揭發了人食人的恐怖事件，並引爆列車上多個驚人謎團。

若果要跟電影對比，劇集的確較為遜色，欠缺了電影的黑色幽默，亦沒有深入刻劃不同階層對於末日的分歧。在Melanie盡力創造及維持烏托邦世界的同時，背後極為醜陋的真相及在極權下行使的極刑。值得一讚的是，劇集花了很多心思去刻劃頭等車廂和各個階層的分別，但要評價兩者的高低，暫時還言之尚早，在集中調查肢解案同時仍要看劇情往後的推進。另外，《末世列車》每星期於Netflix推出兩集。

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