馬德琳失蹤案情峰迴路轉　父母曾被懷疑殺人藏屍自導自演尋女戲碼

相信馬德琳這個名字對大家來說有點陌生，但在英國幾乎無人不曉。可愛的馬德琳（Madeleine McCann）於2007年在葡萄牙度假時被誘拐，至今仍杳無音信，十多年間社會各界人士，包括「萬人迷」碧咸、C朗、J.K.羅琳等，都出面幫忙呼籲尋人，成為歐洲近代歷史上最轟動的懸案。而Netflix就將不同證據及線索拍成共8集的紀錄片《The Disappearance of Madeleine McCann》，嘗試分析這宗跨越十多年的世紀懸案。

共8集的紀錄片主要探討馬德琳失蹤案件的來龍去脈。（Netflix圖片）

馬德琳失蹤13年 德警證遭連環戀童犯殺害

2007年5月3日，馬德琳和父母正在葡萄牙度假。當天晚上約八時半，馬德琳母親哄小孩子睡着後才和丈夫及朋友外出到離家55米遠的餐廳用膳，但到大約十時，馬德琳母親發現女兒竟離奇失蹤。紀錄片訪問了和此案相關的私家偵探及記者等人，探索此案嫌疑犯、犯案動機等謎團，分析馬德琳會否不幸落入人口販子手中的可能性。可惜根據最新消息，德國警方於日前（5/6）判斷馬德琳已經死亡，並高度懷疑一名正獄的德國連環戀童犯將她殺害。失蹤多年的可愛女童馬德琳，最後都沒有機會「回家」......

葡萄牙警方調查草率 錯失救人黃金時間

馬德琳失蹤13年期間，其父母Gerry和Kate並沒有放棄尋找女兒，當時兩人認為葡萄牙警方調查草率而感到不滿，亦有指孩子在度假村被擄走影響葡萄牙聲譽，更被葡萄牙警方指責獨留兒童在家中，最後兩人只好向英國警方幫忙。英國方面立即安排了警犬加入搜查，但結果大逆轉，警方竟然在兩夫婦在車上發現了血跡。欲跟案件劃清界線的葡萄牙警方，急於將罪名加於兩人身上而違反規定將搜到血跡的消息公諸於世。

案情峰迴路轉 父母被懷疑殺女藏屍

雖然最後能夠證明車輛是馬德琳失蹤後才租用，加上血跡有可能是馬德琳孿生弟弟在車上流鼻血時留下的痕跡，但有關馬德琳父母殺女藏屍的消息已經傳得鋪天蓋地。當時甚至有網民發揮創意，直指兩人是去當地玩換妻遊戲，為了不讓馬德琳打擾享樂，所以給他們餵了鎮定劑，結果劑量過多才導致馬德琳死亡。而事後兩人還毀屍滅跡自導自演了一出女兒失蹤的好戲。

多達8000人報料見到馬德琳 最終被證是虛假消息

經過無數次的失望，Gerry跟Kate決定靠自己聘請了私家偵探，發現馬德琳失蹤前，有自稱為建孤兒院募捐的人流連度假村，從而推測到馬德琳很有可能落入人口販賣的不法份子手中。可惜經過在暗網（Deep Web）搜尋後，都沒有任何收穫。在這十多年間，雖然有多達8000人報料指看到馬德琳，最終都被證實是虛假消息。