王嘉爾@GOT7好心幫路人簽名　隨即被影印兼放上網以天價兜售

韓國男團GOT7成員王嘉爾（Jackson）經常韓中兩邊走，日前他在內地錄綜藝節目《奔跑吧》時，欣然答應路人簽名的要求後，該親筆簽名轉頭被高價放賣，令Jackson的粉絲非常憤怒，並呼籲粉絲千萬不要買。

Jackson的親筆簽名被高價轉賣。（Instagram：@jacksonwang852g7）

當時Jackson被一名內地路人認出後，被對方激動上前要簽名，沒想到因為對方身上只有紙沒有筆，Jackson親切安慰對方說：「沒關係，我在這裏等你，你去拿筆吧。」Jackson還以是自己粉絲，特意在簽名旁邊寫上「Thank You」，並畫上一個大心心。當時該名路人亦將偶遇Jackson的經歷放上網，並大讚他的暖男行為。

路人將偶遇Jackson的經歷放上網，並大讚他的暖男行為。（網上圖片）

豈料幾日後，這名大讚Jackson「超級nice」的網民在竟然在內地的二手買賣平台「閒魚」上轉售這張親筆簽名，還「貼心」地將它過膠以超高價20000元人民幣（約21891港元）放賣，甚至連影印本亦不放過，以2000元人民幣（約2189港元）放售。該網民亦行為令Jackson的粉絲感到相當氣憤，指控對方惡意消費Jackson的善意，並呼籲廣大粉絲要抵制這種高價販賣簽名的行為。

豈料幾日後，這名大讚Jackson「超級nice」的網民在竟然在內地的二手買賣平台「閒魚」上高價轉售這張親筆簽名，甚至將影印本賣出。（網上圖片）

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