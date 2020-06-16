評《乘風破浪的姐姐》：3大賣點未播先爆紅！帶旺芒果TV股價勁升

老實說，未播先Hit的綜藝筆者不是未見過。但，未播先Hit還不夠，引得熱門評論區的網友直呼「芒果台能不能直播，我不介意看未剪輯版本」的綜藝，還真沒見過。而在開播前，微博關於該綜藝會不會爆的投票，投「會」選項的人數一騎絕塵。熱評直言「敢播就能爆」。

不過要說敢播，這綜藝節目組還真敢.挑了熱搜凍結的這幾天，在無任何宣發預熱的情況下，6月12日12：00 空降開播！這操作，沒點底氣可不真不敢這麼來。何況人家的底氣可謂實打實的——開播十分鐘，播放量破千萬。榮登豆瓣實時熱搜榜Top 1，並取得8.4的高分。甚至，連芒果超媒的股票都勁升！開播便slay全場，它就是《乘風破浪的姐姐》。

《乘風破浪的姐姐》在豆瓣網得到8.4的高分（豆瓣網截圖）

不過，如今這麼有熱度的綜藝，在項目擬啟動放出風聲來時，卻並不被網友看好。 打著中國首檔逆齡女團選秀的招牌。 計劃召集30位成名女性藝人，最後選出五人組團出道。 連最終請來的評審之一，樂華娛樂的創始人杜華女士，在第一次聽說這個項目時，都直言—— 瘋了麼？

1. 集郵「過氣」的姐姐們

且先不說常規女團的人選，是十幾二十歲的年輕女性，而該節目的女團入選年齡定在了30+。 同時，也像網友存疑的那樣，請已經成名的女藝人，她們願意來嗎？ 甚至有網友說，「哪個女明星理你」。不過，說是這麼說，還真有。 而且咖位還不小： 寧靜，伊能靜，張雨綺，萬茜，阿朵，鐘麗緹…… 總而言之，直到最後一眾女星進組錄製了，很多人才終於相信，有關出這麼一檔綜藝的消息是真的。

+ 9 + 8 + 7

當然，相信很多人在沒看節目之前，也難免想問：論唱跳，姐姐們行麼？ 寧靜，伊能靜，張雨綺，萬茜這不都是演員出身嗎？ 對，這幾個人是演員沒錯，但三十位姐姐可不只有演員。 她們有實力唱將； 有舞蹈學校畢業生； 有當年選秀出道的歌手； 還有韓國女團歸國人員…

說到這裡，筆者決定直接放上一份名單： 阿朵、鄭希怡、寧靜、陳松伶、鐘麗緹、伊能靜、海陸、金晨、藍盈瑩、王麗坤、萬茜、張萌、金莎、劉芸、沈夢辰、吳昕、鬱可唯、朱婧汐、丁噹、黃齡、孟佳、王霏霏、許飛、袁詠琳、張雨綺、黃聖依、張含韻、王智、白冰、李斯丹妮

或者，大家直接挪步黃曉明微博也行。 作為本次女團的見證人（姐姐們面前都不敢叫創始人），他比節目組官博都勤快。 開播當天便刷屏微博首頁，一分鐘一條的頻率，手動@姐姐送上「加油」，並配上她們各自的靚相。 並且發送順序都按姐姐們姓氏筆劃排序，求生欲過於強烈，以至於# 黃曉明端水大師 #都上百度熱搜榜了。

至於姐姐們到底表現如何，當然還得回到節目本身。 此次舞臺最最最最讓筆者驚到的地方，在於它敢「全開咪」。要知道國內這些選秀，乃至大大小小的晚會商演，基本都只敢半開咪，乃至不開咪。 或者得靠後期的修音來「起死回生」一下。 而跟全開咪一樣驚人的是，無彩排。 於是乎，難度係數無形增加。

不過就算如此情況，很多姐姐也有不錯的發揮。 像阿朵、丁當、鄭希怡這種歌手的嗓子就不用說了。 高音，民族元素，一開嗓就是前輩範兒。選秀出道的張含韻、鬱可唯、李斯丹妮也是有多年舞臺經驗的。 可彈唱，可Rap，要甜有甜，要酷有酷。前韓國女團的成員王霏霏，拉去其他選秀都是導師級別的。 一曲唱跳下來，妥妥的標準女團氣勢。

很多姐姐也有不錯的發揮（《乘風破浪的姐姐》截圖）

當然也有些緊張到不行的唱跳「小白」， 比如張雨綺。 來的路上看選手名單的時就驚了。 「你這裡面有很多專業的歌手是嗎？」、 「你要我跟人家一起比賽」 、「演員和職業歌手怎麼比，而且她們都是唱跳的選手。」

總而言之輪到她出場的時候，大家反而充滿期待。 畢竟「菜鳥」有「菜鳥」的萌點。 結果這位姐姐不負眾望，一改禦姐的形象，唱了一曲《粉紅色的回憶》。 拋開唱功不說，整個表演還怪可愛的。

萬茜的表演雖有失誤，但嗓音和情感表達也收穫了不少觀眾的喜歡。 而她下場後對自己失誤的檢討也顯得成熟有擔當。當然，寧靜也是氣場強大到沒法讓人忽略的「大姐大」。 表演完後一張廣為轉發的截圖，也是引得網友配文稱：寧靜和她的後宮。

寧靜也是氣場強大到沒法讓人忽略的「大姐大」。 表演完後一張廣為轉發的截圖，也是引得網友配文稱：寧靜和她的後宮。（《乘風破浪的姐姐》截圖）

2. 30+姐姐如何屈就適應團隊合作？除了自帶吸睛點的姐姐們，這檔節目還有一個人飽受熱議。 甚至節目開播後，丁噹直接在微博出Po表示不滿，沒看節目的觀眾可能滿臉問號。

先來給大家重溫一下事情的來龍去脈。丁噹一曲《我是一隻小小鳥》後，全場叫絕，彈幕直呼「我是歌手現場」、「演唱會啊」。 但如此水準內的表演，偏偏評分並不高。 評委，杜華女士給出的理由是，她唱得太好了，放在團裡會顯得其他人太差。 這…唱得好也有錯？但，就算我們接受這種實力太強不適合團體的邏輯，後面出場的金莎，唱跳兼具，杜女士的點評卻是「唱歌平平，跳舞也平平」。

到底杜女士心中的女團標准人選是什麼？（《乘風破浪的姐姐》截圖）

這，怎麼看著如此雙標呢？ 太強也不行，平平也不行，那到底杜女士心中的女團標准人選是什麼？ 杜女士說了，外形養眼，身材黃金比例，有基本功—— 總之就是傳統女團的那套標準。

但面對杜女士這番發言，芒果台不知是求生欲，還是有自己的想法，直接花字註明「 僅代表杜華女士個人女團標準 」。 而在之前的評分過程中，導演組直接出面跟杜女士表示，她的打分會是一個市場爭議，為什麼這麼打分要跟觀眾說明。

除了丁噹，阿朵、許飛等選手也屬於杜女士標準外的選手。 阿朵在後期採訪中也說，怎麼都以為自己有80多分，沒想到只得了79。 「舞臺表現力太低了，沒有天理啊，所有人都知道我的舞臺表現力是非常好的。」 從網上觀眾的反饋看來，大家也覺得她表現很好。但，杜女士認為，選手個人特色太突出，組這個團的時候大家會比較幸苦一點，得以某個選手為中心搭配成員。

阿朵可不是沒經驗的年輕練習生，她直接反對了杜女士話（《乘風破浪的姐姐》截圖）

不過，阿朵可不是沒經驗的年輕練習生，她直接反對了杜女士話—— 不一定是要以誰為C位，一個團體誰在不同的部分，最能夠展現她，一定是在這個時候最來突顯她的。

後台採訪中她也說，「因為太有個性的表演者，她已經形成自己的風格，她是很難遷就別人的，但是既然是做團，那一定是要講究平衡的。你沒有平衡就沒辦法成團，這個我是已經早就心裡有預備的。」

果然姐姐出馬，還是思想成熟很多，甚至有網友說，不知道是評委點評選手，還是選手點評評委了。 當然，姐姐們說得對，觀眾才會有共鳴。 而鄭希怡在後台採訪中說的那句：「被一些不知道是什麼的人去評判自己。」 也被網友截圖廣泛轉發，以表達對部分評委的不滿。

3. 無畏30+的姐姐們

「我好像沒那麼害怕變老了。」這句彈幕被網友發現後，引起了更廣泛的共鳴。 因為幾乎每個女人的一生，都會面對「性別與年齡，生活與自己的錘問」。

而「 三十而驪」是這檔節目想要傳達的核心理念之一。 不同年齡的女生，會有她自己不同的魅力。 不再單單以「幼美」的標準來審視女團。 節目中也不斷傳達無畏30+的思想。 「一切過往，皆為序章。 直掛雲帆，乘風破浪。」

姐姐們以全民綜藝的勢頭，受到了市場的喜愛，讓觀眾看到了成熟女性的魅力。（《乘風破浪的姐姐》截圖）

鐘麗緹說：其實我覺得自己20歲，也可能什麼都不懂，也可能不夠勇敢。所以我覺得現在的我，是我最喜歡的。張雨綺說：30歲的女團肯定知道什麼是真正的女性魅力。萬茜說：期望能通過這個節目，能夠讓大家看到，我面對未知的困難，依然能夠勇敢，已然能夠披荊斬棘，能夠讓大家看到女性成熟以後是什麼樣子的。鄭希怡說：我覺得自己最好的年齡就是現在，因為我更瞭解我自己，我覺得我比以前更加有智慧，我比以前更加知道自己想要什麼，我比以前更加有責任感，去照顧我的家庭，所有愛的人。

在這個越來越崇尚「年輕就是資本」的年代，女性、女演員為了迎合某種潛在的社會需求，自覺或不自覺，不得已要以年輕的姿態示人。 而有些女演員也被吐槽這麼多年來，一直在演少女，毫無突破。 中年的女演員，像海清，也會公開表示，市場給她們的角色並不多。 這次，通過節目，姐姐們以全民綜藝的勢頭，受到了市場的喜愛，讓觀眾看到了成熟女性的魅力。從一定程度上，也證明瞭市場的多元性。 青春美少女之外，姐圈也正在崛起。

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