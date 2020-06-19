【乘風破浪的姐姐】1位「友誼小姐」人畜無害？個個爭住同佢組隊

過去一周，沒有微博熱搜，少了數據參考，卻不影響內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》的「火熱體感」。都說「三個女人一台戲」，何況是三十位資歷頗深的「姐姐」齊聚一堂時，不可避免會產生化學反應。由於需要層層比拼搶奪成團機會，姐姐們就免不了被拿來比較一番。

暗潮洶湧你我皆可意會，我等「吃瓜」群眾已然就位。意料之外的是，在姐姐們推杯換盞的微妙氣氛中，有一股清流，圍繞在演員萬茜周圍。當白冰、黃聖依、王霏霏、金沙等人被問到「最想和誰組團」時，「姐姐們」不約而同回答萬茜，言語間的真摯讓人深信不疑。

當白冰、黃聖依、王霏霏、金沙等人被問到「最想和誰組團」時，「姐姐們」不約而同回答萬茜，言語間的真摯讓人深信不疑（《乘風破浪的姐姐》截圖）

不爭不搶的，並非萬茜一個；論唱跳功力，她也不是最佳——這樣平平無奇的萬茜，怎麼就成了姐姐們心目中的「白月光」？

萬茜甚具知性美：

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圈粉三連擊

相熟的畢竟是少數，當姐姐們集結完畢，同處一個空間時，互相知曉名號打過照面的就得互動起來。「好久不見」、「你又瘦了」是姐姐們快速建立聯繫的通行語，尬聊也就成了大多數人的必殺技。萬茜卻沒有主動出擊，她只是靜靜坐在角落，而且和那些眼巴巴看別人social卻又插不上嘴的人不同，萬茜頗有任你風起雲湧,我自巋然不動的氣勢。

寶藏女孩總有被發現的時候，很快，萬茜就開始了圈粉三連擊。當黃聖依穿着一襲拖地長裙，行動不便的情況下專門走過去對萬茜說「我好喜歡你」時，萬茜不卑不亢以握手禮欠身示意，禮貌回應——「你好，我是萬茜」，語調也並不見欣喜。

當黃聖依穿着一襲拖地長裙，行動不便的情況下專門走過去對萬茜說「我好喜歡你」時，萬茜不卑不亢以握手禮欠身示意，禮貌回應——「你好，我是萬茜」，語調不見欣喜（《乘風破浪的姐姐》截圖）

當沈夢辰大呼：「我和我媽媽都愛看你電視劇」，卻說不出一部劇的名字時，萬茜也並不見尷尬，以簡簡單單的「沒關係」回應。最關鍵的一步是到了舞台演出，在忘了彈和弦、把戒指甩掉重錄了三次之後，還得到了不錯成績的她，並沒有任何僥倖的雀躍。相反，還有些許愧疚和不安，畢竟自己得到了更多的發揮機會。分寸，把握得剛剛好，這種不卑不亢的態度為她圈粉不少。節目播出完畢，她便被送上姐姐人氣榜首位。當然，表演中選的那首《敬你》也撩撥了不少觀眾的心弦。「我敬你滿身傷痕還如此認真，山水迢迢還奮不顧身；我敬你萬千心碎還深藏一吻，烏雲滾滾還走馬上任。 」

配合着一把木結他，萬茜安安靜靜地呢喃吟唱，也應和了她本人的經歷（《乘風破浪的姐姐》截圖）

配合着一把木結他，萬茜安安靜靜地呢喃吟唱，也應和了她本人的經歷。從2002年出演個人首部電視劇《金鎖記》之後，她演過話劇，也做過歌手，但最終還是選擇做回演員本業，萬茜一直是劇比人火。她是《好先生》中，思緒頗深的心理醫生徐麗，也是《海上牧雲記》中端莊華貴的南枯月漓。她可以為了演好電影《南方車站的聚會》中的那個木工，跑去學習十五天。從鋸木頭到上漆、拋光整個程序全都學了一遍。手上磨出了水泡，聞着刺鼻的油漆味道反而讓她踏實。

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為人低調不造作，影視作品有實績，這應該就是萬茜成為眾人心中白月光的原因。

還不是靠角色

電影《柳如是》是萬茜演藝生涯的重要轉折點。那是一部踏踏實實的歷史人物傳記片，鏡頭對準的是「秦淮八艷」之首柳如是。要按皮相，萬茜算不得大美人，但美人在骨不在皮，要詮釋好這個角色，非得演出些味道。

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這個人物關鍵在於轉變，她是如何從楊影憐成長為柳如是的。曾經，她顧影自憐，沉浸於與陳子龍的小情小愛中，當她拼盡全力，卻發現所愛之人竟是怯懦退縮之輩。後來她遇到錢謙益，傾杯對飲，暢談詩詞歌賦，悟得「我見青山多嫵媚，料青山見我應如是」，有了更大的格局和氣脈。萬茜恰是將這種變化詮釋得到位。而同樣是風塵女子，她在《軍中樂園》中塑造的「7號」妮妮卻又是另一種模樣。

萬茜在《軍中樂園》中塑造的「7號」妮妮卻又是另一種模樣。（《軍中樂園》劇照）

在那群荷爾蒙旺盛的年輕人當中，她和所有人一樣，擁有最好的年華，因為等待一場遙遙無期的戰役而揮霍了青春。在歷史的見縫中，她又是特別的存在，有自己的秘密，每天只接客一位，其餘九張票自掏腰包購買。經由萬茜的詮釋，眉眼間皆有風情，但身段變換間還有揮之不去的書香氣息。她身處慾望橫生的「軍中樂園」，卻也高貴到讓人側目。而這個角色，也為她拿到了金馬獎的「最佳女配角」。很多人不知道萬茜的本名，更多人喊她的角色。她也不惱，為此，萬茜還在知乎回答了「作為一名不紅的演員是種怎樣的體驗？」的提問。

萬茜本人還在知乎回答了「作為一名不紅的演員是種怎樣的體驗？」的提問（知乎app截圖）

「年歲漸長，沉澱得越來越厚實，對生活的理解越來越深，做過演員才知道，這些都是財富，都是加持我們身上厚重感的東西，我們在塑造一個角色時，必不可少的東西。」在萬茜看來，不紅意味着她可以享受更多生活中的自由，進而為角色沉澱更多財富。那之後，才有了《三國機密》裏由她飾演的伏壽皇后，堅強冷靜，高貴而又冷魅，雖為弱女子，卻扛起復興漢室的大業。播出後，就連原著作者馬伯庸都評價說：開頭太鬆了，但她一出場，立刻就將氣勢帶起來了。

《三國機密》裏由萬茜飾演的伏壽皇后，堅強冷靜，高貴而又冷魅，雖為弱女子，卻扛起復興漢室的大業。（《三國機密之潛龍在淵》劇照）

電影《你好，瘋子！》中，由她詮釋的人格分裂的角色安希爆發力十足。尤其在數分鐘的長鏡頭中，萬茜無縫轉換於七個角色，她一會兒是正義勇敢的新聞記者李正，一會兒是思念女兒的寵物醫生韓醫生，一會兒又是華友伶牙俐齒的「娘炮」律師馬睿，迂腐軟弱的歷史老師蕭老師，內心自卑的出租車司機楊猛，出賣美色的公關職員莉莉和沈默寡言的畫家安希……萬茜的演技之精湛令人讚嘆。

以自己為本體分裂出六個人的心思，想要同時演好這七個角色，僅僅靠演技是不夠的，還得靠演員經年積累。「花繁柳密處，撥得開，才是手段；風狂雨急時，立得定，方見腳根。」在知乎的那份回答中，萬茜這樣寫道，是自勉，亦是她的演藝之道。

《乘風破浪的姐姐》全部30位參加者逐個睇：

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