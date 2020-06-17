【新死亡片場】喪屍食人場面Cult到震　後續故事比08年版本更出色

喪屍題材一向都是最受劇迷歡迎的題材之一，加上新型冠狀肺炎（COVID-19）的影響，大家似乎都偏向喜歡看有關末日或喪屍的電影和劇集。

日前在Netflix上架的巴西劇《新死亡片場》（Reality Z）雖然在爛番茄只奪得65%的分數，評價不高，但勝在畫面夠血腥、Cult味濃，必定能滿足一眾喪屍迷。

《新死亡片場》於日前在Netflix全數上架。（劇集海報）

故事改編自《黑鏡》（Black Mirror）主腦Charlie Brooker於2008年創作的高質英劇《死亡片場》（Dead Set），而最新版本就設定在盛行真人騷的巴西，共10集分開兩部份，前5集為08年版本改編，後5集為後續故事。

劇情主要講述巴西Hit爆真人騷《Olympus》片場外突然出現喪屍，一眾粉絲就被喪屍咬得屍骸遍野，而真人騷的參賽者因為長期留在片場而對外界所有事都不聞不問，以為場外的尖叫聲只是派對的歡呼聲。

為避喪屍 躲在片場用人造衛星求救

故事首5集主要有3條主線，包括被節目劇組炒魷的中年婦人Ana與兒子Leo開始逃亡、節目助理Nina為保命跟節目參賽者聯手對抗喪屍、議員Levi與助手Cristina逃過喪屍襲擊前往機場。

劇情推進下，所有人最後都抵達暫時來說仍然是最安全的節目片場，希望能夠利用人造衛星向外界求救。三批人在後5集於片場裏相遇，究竟大家會合力對付喪屍，還是鬼打鬼收場，就留待觀眾自己慢慢發掘。

勝在夠Raw

劇中有大量喪屍追逐及啃食人肉的場面，挖腸、爆頭、扯肉等場面，一定能夠滿足喪屍迷追求鮮血淋漓的感覺。其實近十年來喪屍熱潮從未減退，影集愈出愈多，片中的喪屍亦跟隨時代的步伐，由笨手笨腳進化到能夠飛天遁地，幾乎超越人類想像。如今舊酒新瓶，還原最Raw的喪屍動態，加上在跟喪屍廝殺的期間播出澎拜的古典音樂來增添強烈對比，對新一代來說絕對是新鮮感倍增。

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+ 3 + 2

不開第二季 要爛尾有難度

如果將《新死亡片場》跟韓劇《屍戰朝鮮》對比，前者感覺比較Old School，但勝在夠真實，還帶點喪屍劇經典《Walking Dead》及恐怖片《80分鐘死亡直播》的感覺。不過《新》就有一大優勢勝過《Walking Dead》，就是劇集不會開拍第二季，包保唔會爛尾。

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