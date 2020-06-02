淫亂富豪愛潑斯坦性侵40名未成年少女　受害人親述：覺得好污糟

有「淫媒十一哥」之稱的美國億萬富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein），去年因被控組織未成年少女性販運網絡及性侵數十名未成年少女被捕，但突然被發現在獄中上吊自殺身亡。Epstein生前因跟名流政客關係密切而為人熟悉，更有指外國元首都是他的VIP。由於事件牽連甚廣，其死因亦疑點重重。而日前在Netflix上架的紀錄片《Jeffrey Epstein: Filthy Rich》就訪問了9位受害人親揭被害經過，公開揭露Epstein的惡行。

紀錄片訪問了9名受害人親揭被害經過，共4集已於Netflix上架。（Netflix圖片）

受害者最年輕僅得14歲

紀錄片主要由Epstein案件的受害人親自講述慘痛的遭遇，合共9人，她們揭露Epstein在私人島及位於棕櫚灘的豪宅內誘騙她們發生性行為，甚至乎受性虐待的經過。Epstein的性愛基地私隱度極高，當地人都會稱這個島為「狂歡島」（Orgy Island），綜合各方面證供，在2002年至2005年期間Epstein曾於上述地方性侵至少40名未成年少女，當中年紀最輕的只有14歲。

被Epstein性侵過的受害人至少有40位。（影片截圖）

與好友分享性玩伴

為Epstein工作的前職員透露之前曾以船隊接送妙齡少女往返小島，不同的女生跟Epstein每個月都會去島上兩、三次。她們會在島上全裸曬太陽，有多個受害人親證Epstein的按摩室內放滿性玩具，更貼滿性暗示相片，如果拒絕跟Epstein發生性行為都會被強姦，甚至將這些少女跟名流好友、達官貴人等分享，從而爆出英國安德魯王子的性醜聞。

與克林頓特朗普有來往

報稱任職財務管理及基金經理人的Epstein，經常於富豪名人及權貴來往，當中最有份量的包括美國前總統克林頓、現任總統特朗普、英女王次子安德魯王子、哈佛法學院教授Alan Dershowitz等。特朗普更於2002年表示認識對方15多年，更大讚Epstein：「他是棒的人，跟我一樣喜歡漂亮的女人，而且多半為幼齒！」另外克林頓曾被指26次乘搭Epstein的私人飛機「Lolita Express」前往參與不同的性愛派對，而特朗普亦至少搭過一次。

+ 3 + 2

曾於早年調查過Epstein性侵案件的CNN記者Vicky在紀錄片中表示，在訪問被性侵的女性期間深深體會到弱勢社群被嚴重忽略的情況，往往有權勢的一群都會獲得勝利，故不少受害人因為經常被無視而害怕揭露真相。

CNN記者Vicky表示當時準備出版的報導因Epstein不滿而被臨時抽起。（影片截圖）

受害人Michelle：覺得自己很骯髒

其中一位受害人Michelle在憶述被Epstein性侵的經理時，忍不住痛苦流淚，更指Epstein的樣貌在其腦海揮之不去：「我覺得被人狠狠地利用了，完全被糟蹋的感覺，覺得自己很骯髒。」另一受害人Shawna透露當時只是陪好友前往Epstein的豪宅，但其好友竟突然離開，只剩他為Epstein按摩，當時只有14歲的Shawna直言Epstein命令自己用力捏他的乳頭，加上因為家庭問題而身無分文，她不懂得如何拒絕Epstein，結果被多次性侵。