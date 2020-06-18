李若彤陳浩民合體獻唱《難唸的經》　超結實手臂肌肉震撼網民

有「最美小龍女」之稱的李若彤與陳浩民曾在1997年的經典劇集《天龍八部》中，分別飾演王語嫣及段譽，兩人一個仙氣滿滿，一個英氣十足，在劇迷心目中留下深刻印象。日前兩人獲邀出席內地一個晚會，更同台獻唱《難唸的經》，勾起觀眾無數回憶，當中李若彤的肌肉線條更成為焦點！

李若彤與陳浩民在《天龍八部》中分別飾演王語嫣同段譽，成為經典。（微博@陳浩民Benny）

兩人同台獻唱《難唸的經》，勾起觀眾無數回憶。（影片截圖）

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兩人拖手上台獻唱《天龍八部》的主題曲《難唸的經》，穿上Tube Dress的李若彤狀態Fit爆，凍齡靚樣令人羡慕，手臂肌肉線條非常突出，令不少網民非常震驚：「這肌肉真的有被驚到」、「現在的王語嫣估計能一拳打倒段譽了」、「天仙姐姐的胳膊肌肉線條好棒」。一向熱愛健身的李若彤經常在網上分享心得，更拍片教大家操Fit身形，無論是結實手臂還是馬甲線都相當吸睛！

李若彤經常拍片教大家操Fit身形。（影片截圖）

兩人去年曾在橫店舉行見面會，吸引大批粉絲到場支持。（橫店影視城圖片）

李若彤同陳浩民去年曾在橫店舉行見面會，吸引大批粉絲到場支持。今次這對昔日螢幕情侶再度合體，令不少人非常感慨！其實今次還是李若彤相隔25年再上台獻唱，更為了演出苦練，她在微博寫道：「不知不覺間，我上一次上台唱歌已經是1995年與劉德華一同在紅館參與慈善演出。多年來，無數次收到唱歌的邀請，我都表示『不懂唱歌』，面對江蘇衛視的邀請，也是考慮好久才下定決心。過去的這一段時間，只要有時間就去到錄音棚學唱歌，每晚躺在床上都會不由自主唱到睡著。感謝大家給我機會，感謝Jason老師耐心指導，今晚我要唱一首《難念的經》，送給一直留言給我想聽到我唱歌的粉絲，我不是歌手唱得不好請多多包涵！」

今次是李若彤相隔25年再上台獻唱。（微博@李若彤）