《楚喬傳》作者承認抄襲《斛珠夫人》　公開道歉兼要刪除書中內容

今年終於回歸古裝劇行列的楊冪，將會同陳偉霆合拍新劇《斛珠夫人》，前陣子官網就貼出最新劇照，楊冪的女扮男裝手持弓箭的造型則被指抄襲趙麗穎在《楚喬傳》中的造型，令到兩邊粉絲掀起罵戰。

對於有指楊冪的造型明顯地是抄襲趙麗穎一事，楊冪的粉絲就當然作出反擊，指出楊冪的造型是按照《斛珠夫人》這一本小說的女主人公去設定，根本就不存在任何抄襲。而且《楚喬傳》的作者瀟湘冬兒在早前被《斛珠夫人》的作者蕭如瑟入稟法阮控告其抄襲，經過一審之後法院認定《楚喬傳》抄襲成立，對方相關人士要向蕭如瑟作出道歉，並且要賠償約5萬人民幣。

兩人的造型非常相似。（《楚喬傳》﹑《斛珠夫人》微博圖片）

《楚喬傳》的作者瀟湘冬兒近日終於在微博發聲，承認自己著作的《楚喬傳》某些內容的確是抄襲《斛珠夫人》，對此公開向《斛珠夫人》作者蕭如瑟道歉：「對於此事，我在此做出誠摯的道歉，為補償你過去幾年來因此事受到的損失和傷害，我將按照法院判決，做應有的賠償，並立即刪除書中抄襲《斛珠夫人》的15處文字內容。」並表示將會汲取是次教訓，不會再犯同類錯誤。而《斛珠夫人》的作者蕭如瑟則轉發此道歉聲明：「有些事，無關仇怨，無關利益，只是總應當有個結果。」所以不少網友就直言《斛珠夫人》才是正版，絕對要支持原創拒絕抄襲行為。

《斛珠夫人》由楊冪﹑陳偉霆主演。（《斛珠夫人》微博圖片）