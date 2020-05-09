《誰是被害者》一播即奪Netflix收視冠軍！數據分析背後爆紅原因

掀起話題的台灣自製懸疑劇《誰是被害者》，4月底上映後，引起廣大網友討論，空降Netflix台劇熱門排行榜第一名，還沒時間追劇的你，趕快跟著DailyView網路溫度計來看看，網友們都在討論《誰是被害者》什麼話題，讓我們一起看下去！

《誰是被害者》自上架後連日來都在本日香港排行榜第1名。（截圖）

《誰是被害者》爆紅有原因！點圖看數據分析圖表▼▼▼

一、角色設定鮮明 演技看了不尷尬

主角張孝全在劇中飾演有亞斯伯格症的鑑識人員，在命案中發現線索與自己疏遠已久的「女兒」有不尋常的關聯，與許瑋甯飾演的報社記者，聯手展開一系列偵查，不只演技受網友肯定，連劇情中各個案件的配角家屬演技都十分到位，讓人擺脫看台劇時常會覺得「尷尬」的刻板印象。

二、少見懸疑台劇 劇情轉折好燒腦

當大家以為是猜得到的劇情時，透過角色抽絲剝繭的過程後，又會出現翻轉命案的關鍵人物，每一集的結尾斷點，都在恰到好處的地方收尾，讓許多觀眾迫不及待點開下一集，想知道那永遠猜不到的兇手是誰，而最後關鍵人物現身後的犯案動機，也讓觀眾大感意外。

三、美術設計逼真 網友：像在看電影

因為題材是命案，劇中有大量的場景轉換，以及命案現場跟解剖屍體畫面，但精細的美術陳設，以及逼真道具，都是讓觀眾更加入戲的因素，讓網友直呼很有「電影感」，此外根據ETtoday星光雲報導，此劇將會開拍電影版本，會是新的故事內容，讓看完的觀眾更加期待。

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