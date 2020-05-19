《夫妻的世界》負面新聞多籮籮　一個原因被政府罰錢　童星被退出

講述外遇故事的韓劇《夫妻的世界》（又名《夫婦的世界》）劇情高潮迭起，從老公外遇的作為故事主軸，又有恐怖情人、職場鬥爭等人性描寫，意想不到的超展開，播出後吸引大批觀眾討論，攻佔《網路溫度計網路口碑韓劇排行榜》第4名。

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《夫妻的世界》5月16日播出最後兩集，當觀眾們都在引頸期盼故事結尾時，該劇現實遇到的狀況卻不少，首先是戲中女主角（金喜愛飾）的兒子，因有著模特兒比例身材，受到不少注目，身高172公的他分其實是由14歲的童星全真㥠飾演，但近期卻被網友發現，在社群上貼出「手比中指」，寫下「女人全部滾開」的圖片貼文，引起網友熱議。

再來飾演其同學的16歲演員鄭俊元，也因在社群網站貼出過未成年的喝酒抽菸照，貼文內容也有不少粗話，對此《夫妻的世界》劇組也表示鄭俊元非主要角色，最後2集不會有他的戲份。

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除了童星演員有爭議，該劇本身也不太順利，因爲南韓廣播通信審議委員會在結局開播前表示，《夫妻的世界》有太多不適合未成年觀看的情節，但又在未成年都能收看的時段播出，應該要有所處罰，對此廣播通信審議委員會將聽取電視台陳述後做出處罰細節。

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