【新死亡片場】巴西性感女神撞樣陳瀅　曾全裸登《Playboy》封面

剛剛於Netflix上架的巴西喪屍劇《新死亡片場》（Reality Z）喪屍廝殺場面夠血腥、Cult得來情節緊湊，深得劇迷歡心，要兩日煲晒10集完全冇難度。劇集的主線當然是看人屍大戰，但記者就留意到劇中的性感女星Sabrina Sato竟然同陳瀅撞樣！

【新死亡片場】喪屍食人場面Cult到震 後續故事比08年版本更出色

現年39歲的Sabrina Sato是四國混血兒，擁有巴西、日本、瑞士及黎巴嫩血統，在《新死亡片場》中飾演真人騷主持Divina，好可惜在首集就被喪屍咬死。在現實生活中，Sabrina於2003年參與巴西版真人騷《Big Brother》而入行，陸續參演不同的範疇的演出，包括電台節目、綜藝節目、電影及電視劇。

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Sabrina憑Fit爆身材及在綜藝節目上經常作大膽演出而火速爆紅，例如曾經在綜藝節目《Pânico》中生吞活蟲、全身被蜜蜂覆蓋等。不過最轟動的就是在2006年兩度全裸為巴西版《Playboy》拍攝特輯，成為首位擁有亞裔血統的封面女郎。

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Sabrina於2016年嫁給巴西男星Duda Nagle，並於2018年誕下女兒。不過就算已為人母，Sabrina身材仍然Keep得非常好，甚至比生B前更加Fit。除了在Instagram上載一家三口的幸福家庭照，更不時大曬腹肌及翹臀！

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