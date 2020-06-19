【慾罷不能】狠飛Francesca被指渣男　Harry解釋：對佢冇晒感覺

Netflix真人騷《慾罷不能》（Too Hot To Handle）上架至今兩個多月熱潮還未減退，一眾參賽者的後續關係亦非常精采。最受大家關注的Francesca Farago和Harry Jowsey於上月訂婚，但昨日（18/6）Francesca竟然拍片宣布被Harry狠飛，而今日凌晨Harry亦拍片透露兩人分手的原因。

Harry拍片透露跟Francesca分手的原因。（影片截圖）

Harry在片段中承認跟Francesca已經分手，並解釋現正經歷人生低潮，但Francesca沒有陪伴自己，更指兩人經常吵架：「在第一次分手的時候，我們都受了很大的傷害，當時我們都決定再嘗試繼續走下去。我還記得抱着她的時候感受到她的心跳，我知道她仍然很愛我，但我已經再沒有這種感覺。」

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提到Francesca在片段中表示兩人經常吵架，Harry坦言兩人拍拖這幾個月中過得很開心，更形容為人生中最快樂的時光，只是吵架吵得身心疲累。他續指如果大家不適合的話，分開對彼此都是好事，但會為Francesca在中留下特別的位置。不過Francesca就認為既然Harry經已在節目特輯中求婚，亦見過雙方家長，就應該要努力去經營這段關係，而不是輕易放棄。

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