雖然是精神病但沒關係︱金秀賢玩IG谷新劇　自拍技巧極差被粉絲笑

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

由金秀賢、徐睿知、吳政世和朴珪瑛主演的韓劇《雖然是精神病但沒關係》，將於明天（20日）首播，是繼《製作人》後，金秀賢相隔5年的回歸作。近日金秀賢更是暴風更新IG，上傳大量照片為新劇做勢，當中幾張自拍馬上獲得網民關心。

《雖然是精神病但沒關係》開播在即，除了官方公開大量劇照和預告片外，金秀賢也落力更新IG為新劇做宣傳。有追蹤金秀賢的粉絲都知道，他極鮮有更新，IG幾乎是荒廢狀態。可是最近4天，金秀賢連續上傳24張新照，當中有全新個人照，以及《雖然是精神病但沒關係》中「文鋼太」的造型照外，亦有不少天空風景照，未知與劇集是否有關係呢？

金秀賢一連24張新照，落力為《雖然是精神病但沒關係》做勢。（IG/@soohyun_k216）

金秀賢完全不會自拍，可是幸好他擁一張小臉。（IG/@soohyun_k216）

按圖睇金秀賢IG暴風更新：

+10
+9
+8

金秀賢有「小臉男神」之稱，單眼皮的雙眼非常有魅力，笑起來可愛，冷酷起來又十分有型。可是這位無死角的男神卻完全不會自拍，在IG上傳的一系列自拍，角度都非常奇怪，加上瞇眼的詭異表情，馬上成為網上熱話。雖然不少粉絲都取笑金秀賢的自拍技巧，可是卻羨慕他由下往上拍也不顯臉大。《雖然是精神病但沒關係》將於明晚播出，香港劇迷能在Netflix同步追看。

相信劇迷都非常期待金秀賢和徐睿知的互動。（劇照）

點撃睇更多《雖然是精神病但沒關係》劇照：

+41
+40
+39
雖然是精神病但沒關係︱金秀賢童顏靠P圖？　與徐睿知CP感極強
雖然是精神病但沒關係︱金秀賢新劇曬肌　預告涉抄《美麗有罪》？
2020下半年必睇韓劇　金秀賢回歸、池昌旭金裕貞玩12年差兄妹戀
盤點10大片酬最高韓劇男神　玄彬吸金力遠勝《The King》李敏鎬
玄彬李敏鎬鍾意呢類型女仔　韓劇男神理想型條件公開
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。