雖然是精神病但沒關係︱金秀賢玩IG谷新劇　自拍技巧極差被粉絲笑

由金秀賢、徐睿知、吳政世和朴珪瑛主演的韓劇《雖然是精神病但沒關係》，將於明天（20日）首播，是繼《製作人》後，金秀賢相隔5年的回歸作。近日金秀賢更是暴風更新IG，上傳大量照片為新劇做勢，當中幾張自拍馬上獲得網民關心。

《雖然是精神病但沒關係》開播在即，除了官方公開大量劇照和預告片外，金秀賢也落力更新IG為新劇做宣傳。有追蹤金秀賢的粉絲都知道，他極鮮有更新，IG幾乎是荒廢狀態。可是最近4天，金秀賢連續上傳24張新照，當中有全新個人照，以及《雖然是精神病但沒關係》中「文鋼太」的造型照外，亦有不少天空風景照，未知與劇集是否有關係呢？

金秀賢一連24張新照，落力為《雖然是精神病但沒關係》做勢。（IG/@soohyun_k216）

金秀賢完全不會自拍，可是幸好他擁一張小臉。（IG/@soohyun_k216）

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金秀賢有「小臉男神」之稱，單眼皮的雙眼非常有魅力，笑起來可愛，冷酷起來又十分有型。可是這位無死角的男神卻完全不會自拍，在IG上傳的一系列自拍，角度都非常奇怪，加上瞇眼的詭異表情，馬上成為網上熱話。雖然不少粉絲都取笑金秀賢的自拍技巧，可是卻羨慕他由下往上拍也不顯臉大。《雖然是精神病但沒關係》將於明晚播出，香港劇迷能在Netflix同步追看。

相信劇迷都非常期待金秀賢和徐睿知的互動。（劇照）

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