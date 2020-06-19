【港版N號房】林海峰「第一個道歉」惹眾怒　被轟以傷痛換收聽率

今年3月韓國爆出「N號房」性虐案轟動全城，主腦威脅女性成為群組的「奴隸」，並對她們做出性剝削的行為，恐怖程度令大眾髮指。日前香港爆出「港版N號房」事件，受害人在社交媒體交友，卻被哄騙拍下自慰影片，再遭脅迫至酒店「AB房」拍攝性愛影片。據報道目前受害人已多達300人，當中大部份為男性，部分影片更已流出網絡。

早前叱咤903節目《在晴朗的一天出發》主持林海峰、阮子健、潘小濤在節目中提及事件，戲謔、嬉笑的態度令一眾網民不滿，認為基準已經超過嬉笑怒罵，眾主持無疑是在受害人的傷口上灑鹽，並隨即要求商台公開道歉並撤回有關片段。

早前叱咤 903節目《在晴朗的一天出發》主持林海峰、阮子健、潘小濤在節目中提及「港版N號房」事件，戲謔、嬉笑的態度令一眾網民不滿。（Facebook／@叱咤903 在晴朗的一天出發）

事件越演越烈，網民反應兩極，節目官方Facebook昨晚（18日）刊出道歉聲明︰「對於之前節目內所提及『N號房』事件相關內容如令人感到被冒犯，深表歉意，並會作出檢討。」三位主持今日（19日）亦在節目中道歉，林海峰說︰「投訴呢我哋係聽到，之前我哋喺節目講過N號房事件相關內容，處理方面出現偏差，令收聽嘅部份人士有少少不悅，我哋喺呢度鄭重向有關人士道歉。」阮子健續言︰「我哋為呢件事深表歉意，呢個係非常正經同大家講，唔想人哋唔開心。」他更為此事失眠，並在那段時間深切反省。

網民紛紛認為林海峰道歉欠缺誠意，甚至無反思意味。（Facebook／＠叱咤903 在晴朗的一天出發）

雖然商台已將節目談及「港版N號房」部分在網站下架，網民的怒火卻絲毫未熄，只因林海峰還在節目中說道：「希望Happy Friday，在晴朗的一天出發，繼續嬉笑怒罵，做番精準啲，但有時常在河邊走，哪有不濕鞋。估唔到事件中第一個道歉嘅係我哋，唔係主腦阿希。」網民紛紛認為其道歉欠缺誠意，甚至無反思意味，連議員陳志全（慢必）也隨即發文炮轟道：「這樣做是在傷口上灑鹽，會對苦主造成更多傷害，是基本常識吧。大家會不會拿強姦案中的受害人作搞笑節目的素材？」他續言：「幾個經驗豐富的電台主持，有些比我還資深，怎可能將別人的傷痛，換成收聽率，Like & Share。」