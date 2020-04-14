【N號房】確定有女歌手及演員受害　政府網站疑洩露名單

韓國的「N號房事件」性虐案轟動全城，主謀「博士」趙周彬要脅女性成為群組的「奴隸」，並對她們做出性剝削的行為，恐怖程度令人嘩然，據知受害者多達74名，其中有16名為未成年少女，年齡最小的受害人只有11歲，而這些惡魔般的房間卻吸引26萬用戶加入付費，引發眾怒。周一（13日）韓媒報道，警方調查時確定受害女性中有「一名知名演員以及一名女團出身歌手」，警方近期將會以受害人身份傳喚二人協助調查。

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據消息指出，在首爾松坡區某居民中心工作的趙周彬共犯，非法得到200多人的個人資料，並將其中17人的身份證號碼、住址、手機號碼等資料洩露給趙周彬，而當中則包括了正在活動的知名女團6名的成員資料；趙周彬又以相同方式企圖獲得某韓流女演員的電話。在警方在扣押搜查後，在趙周彬的手機等設備中發現女團出身歌手以及女演員的照片，照片中的兩名女藝人應要求做出求受害女性的特定手勢；據警方了解，照片中的藝人沒有受到性剝削，而是被拿去炫耀，以及當「博士房」的宣傳工具。

另外，首爾松坡區的政府網站疑似公開了可能是「N號房」受害者的個人資料名單，今日（14/4）於區政府的網站上發布了名為「個人資料洩露的名單公告」的告示中，便有去年1月至6月個人資料被洩露的市民名單，當中包括洩露時間、部份姓名、出生年份、所在地、性別等資料。