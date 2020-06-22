便利店新星｜金裕貞着緊身衫被批性暗示　原漫畫屬19禁主角更大膽

由池昌旭和金裕貞主演的韓劇《便利店新星》日前（19日）首播，雖然金裕貞拋棄清純形象演不良少女，首集就獻吻池昌旭，但可惜收視平平。劇集改編自同名網路漫畫，近日就因原著為19禁而成為網上熱話，有不少網民批評劇集包含不少性暗示，不宜在合家歡時間播出。

金裕貞首集已穿貼身裙，被網友批性暗示。（網上截圖）

按圖睇《便利店新星》爭議畫面：

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《便利店新星》首集，金裕貞已經又食煙又講粗口，不良學生角色雖然新鮮但卻惹來爭議。由於劇集改編的同名漫畫屬19禁，包含大量敏感內容，包括過激的接吻，以及觸碰到女性身體部位等場面，因此不少網民質疑《便利店新星》是否適合在合家歡時段播出。而且漫畫中的女主角打扮清涼，難免有不少觀眾批評金裕貞在劇中的衣著打扮，質疑她首集就穿緊身連身裙出場見工，是否有性暗示的意圖。

劇集更出現畫成人漫畫的場面。（SBS截圖）

回顧金裕貞獻吻池昌旭過程：

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由於現年20歲的金裕貞是童星出身，不少觀眾都是由她4歲出道就看過她的作品，算是陪着她一同長大，所以不少劇迷都表示「不理解金裕貞為何要接拍這類作品」。對於網絡上的爭議，劇組表示劇集已改成非19禁，希望觀眾能相信製作組的真誠，好好感受這部溫暖人心故事的上劇集，留意《便利店新星》到最後。

《便利店新星》原著漫畫屬19禁，女主角打扮非常清涼。（Webtoon）

原著漫畫尺度有幾大？