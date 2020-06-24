高鈞賢相隔六年重返無綫　坦誠為回巢鋪路：你可以話試吓水溫

05年首屆冠軍港男高鈞賢（Matthew）自從14年約滿無綫後，便北上發展演藝事業。事隔六年，今晚（23/6）終重返娘家無綫出席《流行經典50年》節目錄影。被問到是否為回歸無綫鋪路試水溫？Matthew接受《香港01》訪問時說：「其實我好掛住香港嘅觀眾，雖然我喺上面拍咗六年劇，無論觀眾及記者嘅感覺都好唔同，喺香港大家好似朋友嘅一樣，所以好想有返呢種嘅感覺，你可以話試吓水溫，咁啱時間又夾到，如果緣份可以返嚟拍劇，我都會好開心。」

Matthew表示能從頭來過，都會選擇留低在無綫。（梁碧玲攝）

北上發展這六年間，令Matthew體會到工作機會得來不易，承認過去在無綫的時候思想太過幼稚，「以前喺無綫嘅時候，自己好似BB咁，咩都等佢哋安排，甚至乎自己好多嘢都唔識去爭取，而到自己出到去嘅時候，角色都唔係話咁易得返嚟，呢樣嘢就令我反思返自己以前，係咪可以做得唔同啲呢？除咗年紀都長大，都幫助到我宜家嘅思想。（當年喺無綫時，會否覺得自己任性？）絕對係，如果俾返而家嘅我嘅心態同經歷，要我從頭做過，我會選擇留低。（內地拍劇每集幾錢？）每集價錢都有五位數字，再高啲價錢都有，不過自己求機會多過錢。」

北上發展六年間，讓Matthew體會到工作機會得來不易。（梁碧玲攝）