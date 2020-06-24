披荊斬棘的哥哥|網友力薦多位港台藝人參與　鍾漢良黃宗澤呼聲高

由30位女星參與的成團競選節目《乘風破浪的姐姐》開播後引起很大迴響，網友們紛紛呼籲舉辦《披荊斬棘的哥哥》，而近日，主辦方芒果TV果然不負眾望，於招商會上將該節目提上日程，即刻掀起網友熱議，舉薦自己心目中的人選。

除了內地的「哥哥」，港台藝人也是觀眾關注的焦點之一。在香港方面，呼聲最高的要數鍾漢良，他原本就是一位唱跳歌手，獲封「小太陽」，今年更加入《這！就是街舞》擔任隊長，一施舞技。加之鍾漢良於內地發展多年，積累了很高的人氣，論樣貌、身材、能力，他絕對可以搶佔中心位。

鍾漢良人氣高企，由他擔任隊長的《這！就是街舞》備受期待。（微博@鍾漢良）

不過講起「披荊斬棘」，最易令人想到的就是《古惑仔》系列電影的五位「哥哥」，當中內地觀眾最熟悉的應該是陳小春，參與過《爸爸去哪兒》、《妻子的浪漫旅行》等綜藝節目，與應采兒的愛情更成為佳話。雖然幾位在電影中打架鬥毆，但生活中是好兄弟，更是廿四孝老公，非常顧家。鄭伊健早在90年代已是不少人心目中的男神，謝天華飾演的「laughing哥」深入人心，錢嘉樂與林曉峰的綜藝感十足，而且五位舉辦過多場演唱會，舞台經驗豐富，如果有他們加入節目，一定非常有看點。

還有一位網友提議的「哥哥」就是黃宗澤。近年來他不止參演多套內地劇集，還參與過幾個真人騷，包括《奔跑吧》、《極限挑戰》以及《各位遊客請注意》等，人氣更上一層樓。而且Bosco曾為多套劇集演唱主題曲，相信都可以接受唱跳考驗。

Bosco在內地人氣極高，而且也十分有綜藝感，相信不少網友都很想見到他在台上唱跳。（Instagram@boscomine）

台灣方面，首當其衝的就是「小虎隊」，作為曾經席捲亞洲的偶像團體，代表了一代人的青春與記憶。雖然蘇有朋、吳奇隆、陳志朋現在都各自發展，吳奇隆基本上都是以演戲為主，蘇有朋已經「升呢」做各類音樂、選秀節目導師，去年在《創造營2019》中一展唱跳以及Rap實力，High爆全場，比起一班年輕練習生絕不輸蝕，而陳志朋雖然發展得不如兩位隊友，但仍會不時登台表演，歌唱實力依舊。

蘇有朋的唱跳實力不輸一班年輕偶像。（微博@騰訊視頻創造營2019）

網友力薦的另一位台灣藝人就是與鍾漢良並稱的「小旋風」林志穎，影視歌三棲發展，圈中的不老童顏。近年林志穎也是通過多個內地綜藝節目賺足人氣，上星期六（20日）他在微博曬出海相，還配文道：「乘風破浪的叔叔」，想必也有關注節目，說不定有希望參與呢？