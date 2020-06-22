【創造營2020】王大陸大騷舞功又出醜？黃子韜忍唔住恥笑：有跳嗎

《創造營2020》第三次公演舞台邀請丁禹兮、李治廷、R1SE任豪、施柏宇、王大陸、張雲龍等六位「學長」助陣「學妹」舞台演出，談及最近一次心動的時候，王大陸透露是與《創造營2020》女孩們一起練舞的時候，感受她們的青春熱情，自認「很久沒有回到那樣的感覺！」

繼大平台又出醜？《創造營2020》王大陸「跳舞」逐格睇（點圖放大▼▼▼）

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王大陸受邀在《創造營2020》助陣演出，他戴上口罩假裝攝影師保持神祕探班，給足創造營2020女孩們驚喜，卻被「虧哪有攝影師一直拿攝影機擋自己的臉？」，女孩們用「人可愛」、「高又帥」、「學舞快」、「演技派」、「超厲害」等五個形容詞猛誇，讓王大陸直呼「聽完這一串稱讚有害羞到！」

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王大陸在節目中坦言：「我是演員我沒有那麼多舞台經驗，他們要接受我，把我融入進去。」舞台表演結束後，他自沒跳好，黃子韜虧他：「看了一圈感覺王大陸打了醬油。」又放箭問王大陸：「你有跳嗎？」王大陸聽了直說「第一次在兄弟前（指黃子韜、鹿晗）跳舞有點尷尬！」希望自己不要拖女孩們的後腿。

王大陸在微博自嘲：「學長助演舞台，都說我是打醬油的。」後又誇自己其實是走位擔當Walker man，直說自己「有在跳！你們都沒看到？ 」他在節目中透露，一開始以為擺擺POSE就好，沒想到要跳那麼可愛的舞，也讓他始料未及。

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