【乘風破浪的姐姐】丁噹做隊長有實無名委屈落淚　網民：根本霸凌

丁噹參賽湖南衛視芒果TV的《乘風破浪的姐姐》節目，繼上周以鐵肺功力高亢演唱〈我是一隻小小鳥〉，全場叫好卻得到超低分數，低分理由為「唱得太好了，放在團裡不和諧」，引發網友砲轟；本周擔任分組隊長卻因發言頻被插話，說話沒人理，導致演出被批「默契不足、不整齊」，委屈落淚。

上周分組後，丁噹與張雨綺、黃聖依、張萌、劉芸、吳昕、許飛6人共同組隊，以「艾瑞巴蒂」曲目組，挑戰第一次公演曲目，在各組自由練習3小時後進行小測試，被推崇擔任隊長的丁噹首要任務就是分配演唱段落，討論時卻頻被姊姊們插話獻計，讓丁噹猶如機器人般聽從指令行事，成為有名無實的隊長。

「唱得太好了，放在團裡不和諧」…點圖重溫丁噹上周表演片段▼▼▼

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團員將所有高亢片段全推給丁噹演唱，讓網友看了戲稱她是「高音工具人」，但演出成果卻被導師給予「非常差」、「不整齊」的犀利評價，也讓身為隊長的丁噹自責落淚。成團見證人黃曉明在眾人回訓練室的途中攔住她們，善意提醒：「一般大家都在說話的話，那個真的會的人，就不會說話了。」並給予丁噹一個「暖心抱抱」，更用「中餐廳」的名言「我不要你覺得，我要我覺得」指導她當隊長應強勢一點，因隊員們應聽從丁噹提出專業建議。

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事後丁噹坦言：「之前沒有擔任隊長帶團的經歷，可能在有效溝通的方面缺乏經驗，所以選擇了不說話。」她也於微博分享漫威電影美國隊長與鋼鐵人對抗的照片，寫道「忙裡偷個閒重溫了一下電影，隊長啊隊長，原來是那麼的不容易」，粉絲看了也頻留言安慰「根本是霸凌」、「錯不在妳」、「姐姐加油啊，不要哭」、「班上是有霸凌團風嗎？」，紛紛為她抱屈。

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