黃翠如被指整容改運變木偶鼻：我係唔會整個鼻嘅!

黃翠如今日（24/6）現身電視城出席無綫劇集《那些我愛過的人》宣傳造勢活動。翠如就透露近日忙於拍攝新劇，故未有時間追看大感可惜，講起老公蕭正楠對她演出的評價，翠如表示：「佢有話我有啲位Keep唔到方樂汶個角色度，有啲去返自己嗰度，因為佢始終都對我特別嚴謹，咁所以我一聽到佢咁講之後，我就即刻去睇返，咁發覺有啲位真係冇Keep到。」

黃翠如被指整容，她坦言沒有感到難過。（葉志明攝）

《那些我愛過的人》劇集首播至今口碑強勁，而女主黃翠如亦成為全城焦點，近日有消息指她獲高人教路整容，將鼻托高改運。翠如笑說：「大家每晚睇呢套嘅時候，得閒㩒過隔離Cable台睇下我之前同宜家個樣，根本無可能話我整容嘅，咁如果攞一兩張相喺度就咁話我嘅記者，我只可以話佢哋根本唔太了解我，其實我成個人最自滿就係我個鼻，由細到大媽咪話我呢個鼻，叫做虎鼻係有福嘅，我可以一百個很定，唔心虛唔尷尬咁話俾你聽，我係唔會去整我個鼻嘅。（被指整容會否感到難過？）我冇難過，其實都唔只一次被人指整容，我只可以講，我係喺一個負面新聞下成長，對於我嚟講只係一個新聞，如果大家睇嘅時候有啲娛樂嘅話，我都覺唔係一件壞事。」

黃翠如認為大家睇完之後，覺得有娛樂性，她覺得未嘗唔係一件好事。（葉志明攝）