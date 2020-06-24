蘇皓兒被指同羅天宇拍拖：佢好斯文、好溫柔嘅男仔

蘇皓兒（Chloe）今日（24/6）出席在無綫電視城舉行的《那些我愛的人》劇集宣傳造勢活動。Chloe在劇中飾演林文龍愛女，父女感情深厚。回到現實Chloe原來同自己的父親相對較少交流傾心事，「同龍爺嘅感情可能仲濃厚，因為套劇裡面都發生咗好多嘢啦，又會幫我解決好多嘢。但現實生活中，就冇同爸爸經歷咁多高高低低嘅起跌，只係有平淡嘅父女情。（同爸爸冇交流？）其實人大咗，同爸爸少傾偈係真嘅，但播咗套劇之後，大家都會喺個廳度，一齊傾下啲劇情，大家嘅交流又好番啲，可能自己比較內斂嘅關係，所以少同Daddy講嘢，都係自己做得唔夠好。」

Chloe坦言與羅天宇絕無發展可能。（葉志明攝）

講到同羅天宇因為一張大合照而傳緋聞。Chloe坦言：「其實我同佢都係同一個藍球隊，而嗰日點解會同佢坐咗喺地下上影嗰張大合照，因為部相機低炒影出去，而我我唔想包包面就坐低咗，就拉埋羅天宇陪我坐低，其實係好普通嘅一件事。（覺得羅天宇點？）覺得佢好斯文，好溫柔嘅男仔，但我就比較粗魯男仔頭，大家只係朋友關係。（咩男仔吸引到你？）我鍾意陽光，打波運動型嘅男仔，不過我宜家享受單身，所以冇一個對象。（會否同羅天宇發展？）應該都冇咩機會，我哋唔會諗呢啲。」想知Chloe不為人知小秘密，就去片啦！

Chloe直言喜歡陽光氣色運動型的男生。（葉志明攝）