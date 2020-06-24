那些我愛過的人｜陳自瑤演技獲好評　未同視帝老公交流 ：佢好忙

陳自瑤（YoYo)今日（24/6）現身電視城出席無綫熱播劇集《那些我愛過的人》宣傳造勢活動。憑劇中演保險公司高層Sabrina的陳自瑤性格跳脫，加上盡顯女性成熟韻味的演技，令人眼前一亮，成功吸引視迷注意大獲好評。YoYo表示：「其實拍呢套戲得而且確真係好開心，因為同過往拍嘅角色好唔同，難得今次可以演一個咁跳脫啲嘅角色，就算未埋位開機嘅時侯，我都Keep住呢個性格同其他演員相處，真係好難得咁開心。」

YoYo身形甚Fit，原來她經常會做運動保持健康體態。（葉志明攝）

（阿女有冇讚你演得好？）YoYo回心微笑話：「佢覺得我嘅角色好好笑，佢仲會一路睇劇，就一路笑到發出聲響，又扮我碌落樓梯，仲反問我做得似唔似，仲會話媽咪好搞笑，我睇到佢有咁嘅反應，我都真係好開心。」（有否同視帝老公王浩信交流演戲心得？）YoYo笑言：「唔話俾你知。（喺演技方面老公有冇俾意見你？）其實佢都好忙。（咩動力令你可以保持身形咁Fit?)作為演員緊係要無時無刻，保持最佳狀態，隨時迎接新嘅角色做準備，不過自己日常生活習慣都好注重健康，所以身形差別都係咁上下。（腰圍宜家係21吋？我冇度呀，我唔知呀，哈哈！」

YoYo透露囡囡每晚都有追劇。（葉志明攝）