盤點5套精選保育紀錄片　真實了解地球生態如何被破壞

隨着新型冠狀肺炎（COVID-19）在全球擴散，每日的確診和死亡數字有增無減，大家似乎因此而更加關注健康、保育及日常生活會對大自然生態造成的影響。在居家隔離或假日不外出的期間，除了煲劇之外，都可以看一些益智紀錄片，改變日常小習慣，為保護地球出一分力。

《塑膠真相》（THE STORY OF PLASTIC）由格林美獎提名的搖滾歌手兼環保人士Jackson Browne操刀，主要講述持續的全球塑料災難。製作人用鏡頭呈現充斥著垃圾的景象、一座座駭人的垃圾山、河流和海洋被廢棄物堵塞、塑料生產和加工過程產生的有毒氣體瀰漫天空，來探索地球和人類健康的全球性影響。

另外，BBC Earth製作的《Drowning in Plastic》由兼具科學和動物生物學家的Liz Bonnin主持，探討有望阻止當代最大環境災難的方法，以及科學能提供解決方案。

一直以來肉類都是人類的主要糧食，我們永不滿足的肉食慾望，但可以想過進食過多肉類會令溫室氣體排放率暴升？紀錄片《肉: 對我們星球的威脅？》（Meat: A Threat To Our Planet?）由學者帶領大家，揭露肉類產業如何對環境帶來極大危機。他們到訪瀕臨滅亡的亞馬遜雨林養牛場，再到研發人造肉的美國研究實驗室，從中發現許多令人不寒而慄的駭人真相。

說了多年的全球暖化似乎到現在還未完全控制得到，《全球致命氣候》（The World's Deadliest Weather）就講述了全球最致命的天氣，透過災難倖存者的視角還原當時的可怕景象。紀錄片中有大量珍貴的歷史片段，揭開最不可思議的天氣形態。

如果人類繼續現有的消費模式及繼續生育的話，地球可會邁向滅亡？（劇照）

至於《人口: 不斷增加的77億人》（7.7 Billion People and Counting）就自然科學家Chris Packham的研究推算到2050年，地球人口將有增之100億，遠超地球的負荷能力。如果人類繼續現有的消費模式及繼續生育的話，地球可會邁向滅亡？如果大家有興趣的話，以上紀錄片都可以在Now TV觀賞或重溫。