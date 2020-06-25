章子怡曬繼女勁舞片　汪峰大女被稱最美星二代愈大愈靚近照曝光

汪峰與章子怡於2015年結婚，兩人除了育有女兒醒醒和今年年頭出生的兒子外，還有汪峰前妻葛薈婕的女兒汪曼熙（小蘋果），有內地「最美星二代」之稱的小蘋果現年14歲，原來她近來在舞蹈比賽得到冠軍，再次引起網民的熱話。

章子怡分享了小蘋果跳舞的片段。（章子怡微博截圖）

雖然章子怡不是小蘋果的生母，可是她們的關係一向很好。日前，章子怡就在微博發了一條小蘋果的跳舞片段，寫道︰「姐姐跳得太好了！學校舞蹈比賽第一第一第一，老母親驕傲啊。」片段中，穿全套白色衣服的就是小蘋果，見到她舉手投足都充滿自信，而且舞蹈功底非常好，令人眼光都移不開她！其實在去年醒醒生日時，章子怡也有貼過一段小蘋果唱生日歌給妹妹聽的片段，聲音非常動聽，網民甚至直呼想她出道當藝人！

章子怡早前趁着父親節曬出汪峰跟子女的照片，一旁的小蘋果跟醒醒更Sweet爆錫錫，勁溫馨。（章子怡微博圖片）

對比起小時候的可愛，現在的小蘋果留了一頭爽朗的及肩髮型，外表愈來愈精緻可人，雖然她非常低調，很少在社交平台貼有自己樣子的照片，不過還是有網民找到她以往的照片，而在小蘋果發的照片中，也可以看到她清秀輪廓。

點擊下圖睇吓小蘋果有幾靚女！！

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