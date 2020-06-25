【安樂蝸】700呎單位夫婦住花70萬翻新　顏色材質奇多睇到眼花

無綫最新一集《安樂蝸》介紹了一間700呎的屋，主持鍾晴、狄以達和嘉賓廖倬竩參觀單位，屋主是一對退休夫婦，他們的兒女都搬出去住，再加上女兒結婚，故他們希望把家居重新裝修，送她出嫁。

單位看上去各種元素和材質也有，感覺有點雜亂。（《安樂蝸》電視截圖）

單位裝修後除了有客、飯廳外，也有主人房、和室和書房。廳的部分，他們用了五顏六色的設計，飯廳的櫃有黃色又有桃紅色，另一邊的木餐椅配綠色椅墊，有部分牆身用了仿磚牆紙，設計活潑，一點也不像是一對退休夫婦的家。另外，在房間那邊的走廊，其中一面牆也用了模仿水松板的材質去做，令整間屋感覺豐富一點，不過走廊看上去感覺就偏窄了。

他們選擇了把飯廳對着窗戶，可以邊欣賞風景邊吃飯，而客廳那邊就沒有大窗戶。（《安樂蝸》電視截圖）

兩夫婦愛子女心切，除為女兒而裝修房子外，更在書房放了一張梳化床留給女兒，讓她想探父母時也可隨時回家睡。而單位最特別的是一間和室，熱愛日本文化的他們，退休後有時也會在大學教日本文化，所以一間和室就可以給他們招待學生，非常有日本風情。不過單位其他部分跟和室的風格就似乎有點格格不入，而且廳的色彩和元素感覺有點太豐富。這間屋的裝修費一共花了70萬，價格上也屬偏高。

點擊下圖逐格睇，再睇睇和室係點︰

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