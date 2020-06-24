58歲凍齡杜德偉享天倫樂　孖囝囝游水竟被網民指AJ撞樣韓星PSY

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現年58歲的杜德偉（Alex），在2012年跟李曉冰結婚後，更於2016年榮升做爸爸，現時「有仔萬事足」的Alex，不時在社交平台大曬親子樂。日前，他跟囝囝AJ一齊去游水，他留言寫上︰「游水咁好玩，笑下得唔得呀？#死都唔肯笑 #兩父子曬咗成個下晝 #覺得好肚餓」。

Alex凍齡有道，平時又打扮新潮，一點也不像58歲！（Facebook圖片＠杜德偉 Alex To）

照片中，見到AJ臉圓圓非常可愛，仲好像曬到臉珠都紅卜卜，不過網民紛紛把重點放在Alex的凍齡外表上，事關在旁Alex一時「Chok爆」影相，一時又笑容滿臉，鬼馬之餘，皮膚和狀態都相當好，完全不像快將踏入六字頭的年紀，完全沒有老態！網民留言大讚︰「真的佩服保鮮能力」、「依然魅力十足」等，也有人指AJ跟韓國男歌手PSY撞樣，大家又覺得像不像呢？

有網民話AJ撞樣韓國歌手PSY。（Instagram@42psy42）

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