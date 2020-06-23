香港奇則｜1370呎「則王」單位四正　豪使140萬裝修竟冇大分別？

由李尚正、盧頌恩（妹頭）和黃芳雯（Paula）主持的香港開電視節目《香港奇則》，最新一集介紹一個位於火炭傳統大型屋苑的三房單位，這間有1370呎的屋有「則王」之稱，即是單位的圖則實用率高，廳大房大，且沒有三尖八角等的單位。「則王」大多是在老牌屋苑，來讓大家一起看看設計師為這個單位改變了什麼！

單位有1370呎，間隔四正。不過廚房、浴室和主人房都受到間隔牆限制，不可作出大改動。（《香港奇則》電視截圖）

單位有過千呎，而且實用性也非常高。設計師Calth主要在廳和走廊花心思打造一個不一樣的家居。他在巨型客廳加了一個由門口伸延至近露台位的層架，可以用來收藏東西之餘，也可以展示屋主不同的珍藏，為了令感覺更豪華，層架的材質是用了黑色髮紋的不鏽鋼。另外，原本的走廊感覺較窄，設計師就把其中一面牆向後移，做了一個薄身櫃，令走廊多了一個觀賞性的功用，而且顏色也呼應了客廳的層架。

客廳的設計風格改變。圖為裝修前的客廳。（《香港奇則》電視截圖）

不過這個千呎單位雖然實用，但其實有不少牆都是主力牆，如廚房、浴室和主人房走廊的一面牆受到間隔牆限制，故不可作出大改動，所以設計師大多在家俬設計上花心思。單位有個坐擁整個馬場景的露台，景觀非常開揚，設計師也沒有作改動。而主人房除了把洗手間牆改做特色玻璃和門改為清玻璃外，也沒有大改變，所以整個單位最大的改動就是走廊位的展示櫃。這間屋的裝修費共花了140萬，主要是用在木器和家俬上。主持Paula就覺得裝修費合理，「住得咁大嘅地方應該都畀得起錢，對自己嘅居住環境有啲要求㗎嘛，同埋聽完設計師嘅介紹之後，發現原來呢個物料係值咁貴，所以我覺得係合理嘅價錢嚟嘅。」

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