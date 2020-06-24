香港奇則｜千呎豪宅花200萬變身法式大屋　飯廳位整地暖太多餘？

由李尚正、盧頌恩（妹頭）和黃芳雯（Paula）主持的香港開電視節目《香港奇則》，最新一集介紹一個位於豪宅地段的千呎單位，整間屋簡約得來又高貴，雖然沒有作大改動，但在風格和細節上打造了一間有法式氣派的大屋，非常華麗。

1080呎的單位，在圖則上沒有作出大改動。（《香港奇則》電視截圖）

主持妹頭到訪一個有1080呎的三房單位，除了工人房是三尖八角外，廳和房的部分也算四正實用，而本來單位的結構牆身也較多，所以可以改動的空間不多，新設計主要在廚房牆身和主人房的浴室做改動，其餘在不少細節和設計上花心思，故雖改動不多，但感覺煥然一新。妹頭就形容單位非常光鮮，像一個「示範單位」一樣，是沒人住過，但原來已經入住了一年，令她感覺驚訝，同時她強調物料的重要性。

廚房加了玻璃窗，除了可以採光外，也增加了空間感。（《香港奇則》電視截圖）

設計師Cloris指兩個大改動分別是廚房的牆做了一扇清玻璃的窗，和主人房的浴室門。一入門的右手邊就是廚房，本來廚房內有窗，不過是向內街，所以他們做了一扇窗口，把走廊的光線帶進廚房，同時也可以在視覺上把玄關位延伸，更有空間感。另外，他們把主人房的浴室重新設計，把門口位置改動兼做趟門。現在就把衣櫃搬到另一面牆，可以延伸到窗邊，令睡房有個超巨型衣櫃！

裝修前的大廳。（《香港奇則》電視截圖）

裝修後甚有氣派。（《香港奇則》電視截圖）

這個單位裝修費共花了200萬，設計師表示︰「（望上去）得嗰幾件家俬、窗簾、牆布要200萬？其實做咗地暖之餘，呢間屋行緊個Smart Home（智能家居）。」飯桌下用有地暖的磁磚，跟家裏其他地方的木地板不同，是為了防止被餐桌和椅子刮花木地板。又例如牆身選用耐用的牆布，防潮又耐磨，而且家居所有用料高級，故要花200萬。主持就覺得這個價錢好合理，「可能一般嚟講都會覺得幾貴個裝修費，因為始終冇乜大改動，又冇話重新翻新裝修，但係我覺得呢間屋嘅屋主揀嘅物料，全部都係靚料，睇啲地腳線就知道，用雲石做地腳線喎，仲要喺個地下做地暖，跟住鋪線全部入晒牆，呢啲全部都係睇唔見嘅錢嚟嘅，所以其實200萬，喺呢個地段嚟講，係值得花嘅。」

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