張建聲拍廣告做「女神」陳欣妍情人　激讚後輩：爽快又聰明！

張建聲日前（27/06）為一個新網購平台拍攝廣告，女主角還是近期爆紅的陳欣妍（Shirley），真是艷福不淺。他接受《香港01》訪問時，就表示自己是第一次與陳欣妍合作：「估唔到呢個女仔咁爽快同聰明，工作態度仲好好。困難內心戲都Handle到，我作為一個『前輩』都覺得呢個女他第日應該會了不起。」

張建聲同陳欣妍做情侶。（葉志明攝）

關於工作近況，張建聲就表示疫情放緩以及限聚放寬後，亦完全了《G風暴》的拍攝，之後的計劃就會與胡耀輝合作製作短劇：「一至兩分鐘為一集，每5集為之一個單元。我哋打算講多啲兩性關係，或者未來科技嘅嘢。雖然Budget唔多，但係好好彩，林泳淘仲有好多其他演員都好肯幫手，基本上係義工形式咁。」

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他續說：「7月就會再同Shirley合作拍一套印度電影，不過香港拍嘅。我好期待Bollywood式嘅跳舞。（要預先學？）唔使，導演話現場跟就得啦，哈哈哈。希望到時Shirley姐可以帶住啦。」

張建聲說：「我喺廣告入面係一個送貨員，快靚正！有貨！」（葉志明攝）

張建聲表示這次拍攝很愉快：「錢固之然重要，但係拍到演員想要嘅效果更右重要，今次拍得好開心。」（葉志明攝）

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