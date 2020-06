張建聲首任導演拍一鏡過MV　拖新女玩一夜情：我都吸收咗好多

張建聲 ( Justin ) 繼擔任《作家的謊言:筆忠誘罪》及未上畫之大馬電影《Yolo》擔任監製後,最近他亦首次執導演筒,為本地新晉二人Rapper組合NOWWHAT的三部曲MV出任導演,今次是他和拍檔喇英合作開製作公司的第一個項目,所以Justin十分緊張,因為他除了做執導外,更是MV的男主角,而女角則為莫穎彤 ( Judy )。

MV三部曲名為《fake love comes and goes》,描述男女主觀角度的一夜情,最特別的地方是使用近乎一鏡過的拍攝手法串連NOWWHAT三首歌包括《Intimacy At Dawn》、《Nightfall》及《Dark Hours》去帶出整個故事,全長15分鐘。MV已於昨晚(19/6)首播,畫面一開始就由一臉鬚渣的Justin坐床抽煙,旁邊的Judy輕露玉背,之後兩人各自離開酒店,故事中瞞男友偷食的Judy回家後撻落床大哭,掟嘢宣洩,Justin 繼續落寞,後來兩人蒲吧重遇,又重回失落的起點。

講到這次合作契機,Justin 說:「呢次係同兩個新晉Rapper叫NOWWHAT嘅組合合作,成員係Gary同HIJACK47。之前我喺馬拉拍緊《Yolo》,有日突然收到佢哋喺IG私訊, Sned咗首歌畀我,我一聽就好鍾意,返嚟香港後同佢哋面談幾次傾合作,開頭諗係拍一首歌MV,諗諗下不如用長鏡頭一鏡到底,但覺得一首歌唔夠玩,NOWWHAT就作多兩首變成三部曲。呢次係我第一次做導演,由成個劇本到機器走位都參與,幸好有喇英幫我手,另外仲要多謝攝影師Danny,因為所有鏡頭都係要非常準確所以花好大心力,而Judy嘅演出更加係一Take過喊到力竭聲嘶。其實兩個Rapper各自有正職,佢哋真係為咗夢想做歌手,我覺得冇所謂,能力範圍幫一幫,製作過程我都吸收好多,希望大家都鍾意個 MV。」