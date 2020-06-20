張建聲首任導演拍一鏡過MV　拖新女玩一夜情：我都吸收咗好多

張建聲 ( Justin ) 繼擔任《作家的謊言：筆忠誘罪》及未上畫之大馬電影《Yolo》擔任監製後，最近他亦首次執導演筒，為本地新晉二人Rapper組合NOWWHAT的三部曲MV出任導演，今次是他和拍檔喇英合作開製作公司的第一個項目，所以Justin十分緊張，因為他除了做執導外，更是MV的男主角，而女角則為莫穎彤 ( Judy )。

張建聲 ( Justin ) 首次執導演筒，為本地新晉二人Rapper組合NOWWHAT的三部曲MV出任導演。

MV三部曲名為《fake love comes and goes》，描述男女主觀角度的一夜情，最特別的地方是使用近乎一鏡過的拍攝手法串連NOWWHAT三首歌包括《Intimacy At Dawn》、《Nightfall》及《Dark Hours》去帶出整個故事，全長15分鐘。MV已於昨晚（19/6）首播，畫面一開始就由一臉鬚渣的Justin坐床抽煙，旁邊的Judy輕露玉背，之後兩人各自離開酒店，故事中瞞男友偷食的Judy回家後撻落床大哭，掟嘢宣洩，Justin 繼續落寞，後來兩人蒲吧重遇，又重回失落的起點。

張建聲與MV女主角Judy。

講到這次合作契機，Justin 說：「呢次係同兩個新晉Rapper叫NOWWHAT嘅組合合作，成員係Gary同HIJACK47。之前我喺馬拉拍緊《Yolo》，有日突然收到佢哋喺IG私訊， Sned咗首歌畀我，我一聽就好鍾意，返嚟香港後同佢哋面談幾次傾合作，開頭諗係拍一首歌MV，諗諗下不如用長鏡頭一鏡到底，但覺得一首歌唔夠玩，NOWWHAT就作多兩首變成三部曲。呢次係我第一次做導演，由成個劇本到機器走位都參與，幸好有喇英幫我手，另外仲要多謝攝影師Danny，因為所有鏡頭都係要非常準確所以花好大心力，而Judy嘅演出更加係一Take過喊到力竭聲嘶。其實兩個Rapper各自有正職，佢哋真係為咗夢想做歌手，我覺得冇所謂，能力範圍幫一幫，製作過程我都吸收好多，希望大家都鍾意個 MV。」