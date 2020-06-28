黑澀會美眉現況如何？　丫頭、大牙、小蠻齊做人妻　最成功是她！

經典綜藝節目「我愛黑澀會」中的「黑澀會美眉」不少班底仍在演藝圈打拼，當中曾以女團「黑Girl」出道的九妞妞們，如今各自有不同發展。今年2月升格當人妻的小蠻最近接下原民台健康節目「uninang健康站」主持棒，一度以為製作單位找錯人，反問對方：「你們是不是要找小薰？小薰才是原住民喔！」

在九妞妞當中，貝童彤率先升格當人妻，如今已是孩子的媽。小蠻、大牙、丫頭接力報喜，3姝全都在今年終結單身。不過因為疫情影響，她們都還沒舉辦婚禮，小蠻顧及老公39歲和明年好日子不易預定等因素，直接把婚宴排至後年，如果屆時懷孕，不排除繼續延期。

小蠻和小薰、大牙是九妞妞中主攻演員之路的成員，鬼鬼則是演、歌雙棲，事業跨足兩岸，最遠延伸至韓國。最有生意頭腦的丫頭餐飲事業暢旺，早就是名符其實的老闆娘。Apple、貝童彤皆是各大綜藝節目的常客，MeiMei和張甯兒延續節目中的人氣，活躍在社群網路平台上。

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不只九妞妞是台灣七、八年級生的共同回憶，許多「我愛黑澀會」出身的女星都已經闖出一片天。眾所皆知的「天王嫂」昆凌是外界公認最成功的黑澀會美眉代表，除了和周杰倫的感情世界受到關注，她自創品牌把名氣化為商機，同樣擁有生意頭腦。此外，薔薔、瑤瑤、賴琳恩等藝人都沿用當時節目中的暱稱，至今仍擁有一定的新聞曝光量。最令人惋惜的莫過於「小白兔」楊可涵，2015年選擇極端方式結束青春年華。

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也有黑澀會美眉選擇改名或恢復本名重新出發，如翁滋蔓、斯亞、李又汝、徐凱希、梁文音、夏宇童，已經不需當時的節目光環，而是靠自己的力量吸引粉絲。多數黑澀會美眉年紀也已過30大關，面臨事業、感情等多方面發展考驗，能否在「我愛黑澀會」之外另立代表作，成為每個美眉共同努力的目標。

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