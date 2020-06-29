黃智雯與趙希洛鬥做plank　竟被狗狗一招K.O.宣布敗陣

黃智雯（Mandy）和趙希洛（Candice）這對好姊妹經常出雙入對，無論是去食飯、行街、旅行、影靚相、甚至乎做運動都會孖住上！昨日（28日）兩人食完飯後，在家中比賽做plank（平板支撐）練腹肌，看上去她們都相當厲害，堅持了不少時間。不過，半路竟突然殺出個程咬金，令Mandy不得不舉白旗投降。

她們經常出雙入對，感情好好。（Instagram：@wong_manman）

黃智雯（右）和趙希洛（左）在家中比賽做plank（平板支撐）。（Instagram：@wong_manman）

原來這位搗蛋鬼就是Candice的狗狗Chloe，在兩人拍片比賽期間不斷行來行去騷擾Mandy，似乎正努力為主人擊退對手，連Mandy都忍不住大呼：「佢係幫你騷擾我！」雖然Mandy一直嘗試堅持，但最後依然敵不過Chloe的猛烈攻擊，宣布敗陣，望住整個過程的Candice則漁人得利，與狗狗雙雙獲勝！

原來這位搗蛋鬼就是Candice的狗狗Chloe！（Instagram：@wong_manman）

黃智雯（右）和趙希洛（左）經常做運動keep fit。（Instagram：@wong_manman）

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