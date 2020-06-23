余香凝女扮男裝型過男人　仲同前香港先生冠軍撞樣

余香凝（Jennifer）在無綫劇集《飛虎之雷霆極戰》中飾演鑑證科督察姚嘉楠，多場動作戲都表現亮眼，霸氣十足，再加上174cm的高挑身形，令不少網民笑她man過男人！Jennifer聽完網民的意見，決定挑戰一下「變性」，竟然又真的能以假亂真，險些以為是她的雙胞胎哥哥。

余香凝在《飛虎之雷霆極戰》中表現亮眼。（Instagram：@jenniferyuuu）

她透過「FaceApp」將自己在《飛虎》的劇照變成男裝，馬上長髮變短髮，再加上少少眉毛和鬍鬚的變化，原來她的五官真的可以放在一個男人身上：「有好多網民睇完飛虎之後覺得我好似男人，其實....我自己有時都覺得似，為左（咗）滿足你地（哋）同埋滿足我自己，我將自己變左（咗）做男人。」她還貼心地放上before和after的比較，竟然沒有太大的變化，令Jennifer不得不認輸：「睇黎（嚟）我下個角色真係可以挑戰下做男人！」

網民大讚余香凝好靚仔！（Instagram：@jenniferyuuu）

余香凝擁有174cm的高挑身形。（Instagram：@jenniferyuuu）

網民對於男版余香凝反應熱烈，大讚她好靚仔，下輯《花木蘭》應該要找她拍。更有不少人不約而同表示很像前香港先生高鈞賢，亦有些像Babyjohn（蔡瀚億）、黃定謙和彭皓鋒的混合體！

Jennifer下次會否挑戰做男人？（Instagram：@jenniferyuuu）

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同場加映余香凝的美照：