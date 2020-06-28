Angelababy扮完陳妍希再挑戰李若彤　小龍女造型被斥零仙氣似奴婢

「𡃁模始祖」Angelababy（楊穎）近年在內地積極發展，無論是電視劇、電影還是綜藝節目都有不少演出機會。近日她在節目《巧手神探》中，以《神鵰俠侶》的「姑姑」小龍女經典造型現身，卻引起網民的一片猛烈批評。

Angelababy近年在內地積極發展。（微博：@angelababy）

過去有不少女星都在扮演完小龍女後一炮而紅，例如陳玉蓮、李若彤、劉亦菲、陳妍希等等，而李若彤則被大眾認為是最經典和最美的小龍女。Angelababy於3年前曾經在《奔跑吧兄弟》扮過陳妍希的「小籠包」造型，不過當時被網民嘲笑她像黑山老妖。

Angelababy於3年前曾經在《奔跑吧兄弟》扮過陳妍希的「小籠包」造型。（微博：@angelababy）

陳妍希因面型較為圓潤，飾演小龍女惹來劣評，被譏為「小籠包」。（《神雕俠侶》2014劇照）

今次，Angelababy則則越級挑戰李若彤版的小龍女嘗試洗脫污名，穿上她當年的經典造型，包括穿上白色古裝長裙，在長髮上綁白色長絲帶，並手持長劍。

Angelababy今次扮李若彤版本的小龍女。（微博：@湖南衛視巧手神探）

不過，今次的版本依然未得網民歡心，認為Angelababy的妝容實在太濃，烈焰紅唇配上一身純白的造型實在太突兀，亦似乎帶有現代感，未能夠詮釋到小龍女身上的仙氣：「破壞我們心中的姑姑李若彤形象」、「導演眼光有問題」、「一股現代工業的痕跡」、「很像奴婢」。

李若彤被封做「最美小龍女」。（《神雕俠侶》劇照）

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