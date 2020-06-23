李敏鎬33歲生日公開童年照　由細到大都咁靚仔連笑容都一模一樣

韓國男演員李敏鎬無論在韓國還是海外都人氣高企，他於周一（22日）正式踏進33歲，全球各地粉絲紛紛為偶像準備各式各樣的生日禮物。李敏鎬在Instagram分享禮物認證照，只見他的超大客廳塞滿了花束、蛋糕和各種禮物等等，令身高187cm的李敏鎬險些被禮物山淹沒，頓時變得嬌小無比，有趣的畫面隨即引起網民熱烈討論。

李敏鎬在韓國還是海外都人氣高企。（Instagram：@actorleeminho）

李敏鎬在Instagram發文感謝粉絲：「很感謝你們，令平凡的今天變得更特別！」他亦上載幾張認證照片，只見穿上灰色衛衣的李敏鎬站在客廳的中間，身旁擺滿了各款生日禮物，滿佈梳化、茶几和地下，甚至疊起來足足有一個李敏鎬的高度，令他頓時變得迷你。壯觀的畫面隨即在網上瘋傳，網民紛紛看到目定口呆，表示果然是名品演員的品格，擁有皇帝級的待遇令人超級羨慕。

李敏鎬日前33歲生日，全屋都是禮物。（Instagram：@actorleeminho）

另外，李敏鎬的經紀公司MYM娛樂亦有出post為他慶祝生日，並公開一張李敏鎬的童年照讓粉絲大飽眼福，童年時候的李敏鎬建議眼仔碌碌，迷人笑容與現時一模一樣，都係咁靚仔！

李敏鎬細細個已經好精靈！（Instagram：@myment_official）