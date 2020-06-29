【慾罷不能】Francesca同情敵組「復仇者聯盟」　沙灘曬身材示威

Netflix真人騷《慾罷不能》（Too Hot to Handle）成功捧紅14位參賽者爆紅，其中「人氣女王」Francesca Farago跟渣男Harry的戀情亦不被看好。早前Francesca就爆喊拍片公開被Harry狠飛後，於日前被傳媒拍得跟好友膠面Haley及另一位參賽者兼Harry前度Madison一起到沙灘曬太陽。

Francesca、Haley及Madison日前被傳媒拍得相約在洛杉磯沙灘曬太陽，三人穿上性感泳裝，而Francesca跟情敵Madison亦有講有笑，Madison亦親自為Francesca的泳裝品牌拍攝性感宣傳照。

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當日Francesca帶了寵物狗狗Romeo一起到沙灘同陽光玩遊戲，而Madison亦被拍得抱着Romeo拍照。據知Francesca跟Harry分手的時候，她主動找Madison對質，兩人對於被Harry玩弄感情後有同感，繼而成為好姊妹。對於情敵被拍得相約到沙灘玩樂，大批網民都感到詫異，更留言笑指兩人是否要組成「復仇者聯盟」向Harry報復。

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