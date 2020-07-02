阿翔外遇一年被撞破載長髮美女去賓館　「偷情」對象原來正是她

阿翔發生不倫戀已過了一年，狗仔仍持續跟拍。今年5月，他被「CTWANT」拍到開百萬台幣名車，跟長髮秀麗的女子開進motel，兩人進去、出來都狀況親暱，又親又抱，還好，這女孩，是他結婚9年的老婆Grace，夫妻倆平時要對付3個小孩沒空約會，找了個空檔，好好享受兩人世界。

不倫戀發生在去年6月，經過一年修補，他除了工作，把時間都給了家庭，接送小孩上下學、跟老婆合開YouTube頻道，夫妻兩人關係像碎掉的瓶子，一片一片拼接回來，雖不復過往，裂痕仍在，但只要彼此有心，這家庭就能持續走下去。

阿翔外遇後努力與太太阿Grace修補關係：

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對於阿翔被拍到跟老婆上汽車旅館，經紀人說，「真不知道他私下的狀況，我們也不方便過問。」不過和老婆開房，是為愛增溫的一種，公司其實鬆了口氣。

小孩寫給她的情書。（Fb@Out Of Control 媽咪Grace）

Grace昨天在臉書上寫道收到小孩的情書，裡面把「畫」、「書」兩字傻傻分不清楚，「我想知道……你們……收到情書發現……有錯字……會糾正寶貝嗎？🤣hahaha，畫和書，差一筆……差很多好嘛～（我承認自己沒有，因為，太醉心了❤️反正……這輩子還很長😂）」，看來，她對小孩和老公，目前都很滿意。

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