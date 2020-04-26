羅志祥、阿翔先後偷食節目拍檔　四人「金鐘獎」同框畫面網上瘋傳

羅志祥（小豬）日前被拍拖9年的前女友周揚青怒指其私生活極其淫亂，並與「蝴蝶姐姐」愷樂有不正當關係，繼小豬公開道歉後，愷樂於昨晚（25日）發文向周揚青道歉間接承認指控，兩人被網民鬧爆，形象事業受重創。有網民翻出小豬和愷樂於三年前憑《娛樂百分百》奪台灣金像獎「綜藝節目主持人獎」的片段，同框的還有去年爆出背妻偷食的阿翔（陳秉立）和「小三」謝忻，四人同框的畫面引起網民熱烈討論。

小豬、愷樂、阿翔和謝忻同框引關注。（YouTube影片截圖）

阿翔更對着小豬舉起拇指。（YouTube影片截圖）

主持人吳宗憲宣布由《娛樂百分百》得獎後，愷樂望着小豬激動落淚，兩人隨後一一接受身旁嘉賓的祝福，亦與身後的阿翔和謝忻握手，阿翔更對着小豬舉起拇指。不過如今這兩對拍檔都紛紛捲入感情風波，而小豬的女友周揚青和阿翔的老婆更連名字也一樣叫Grace，實在是太巧合。

阿翔的老婆Grace已原諒老公。（阿翔facebook）

周揚青的英文名叫Grace。（Instagram/@gracechowwwww）

阿翔去年6月被爆與老婆閨蜜兼拍檔謝忻當街激吻，一度被稱作台版「安心事件」引起轟動，兩人之後立刻認錯道歉並宣布停工。阿翔於事件發生後兩個月獲老婆原諒兼復出，事業未受到太多衝擊；而謝忻則事業重創，與合作13年的經紀公司分道揚鑣後，日前還被影到在cafe打工。至於今次的主角小豬則被網友要求退出兩個內地節目《創造營2020》和《極限挑戰》，亦要求愷樂主持的《娛樂百分百》撤換主持人。

愷樂和小豬形象事業受重創。（IG@butterfly092288）

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