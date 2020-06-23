Lady Gaga賣完粉紅色底褲又出招？與BLACKPINK聯名出超獵奇口罩

韓國女團BLACKPINK與Lady Gaga於日前推出合作歌曲〈SOUR CANDY〉，重節奏的RAP加上洗腦旋律一上線立刻橫掃各大音樂榜單，近期更無預警在官網上架了〈SOUR CANDY〉系列聯名服飾，不論你是BLACKPINK粉絲還是Lady Gaga的小怪獸，都趕緊手刀搶起來！

Lady Gaga、BLACKPINK〈SOUR CANDY〉MV逐格睇（點圖放大▼▼▼）

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BLACKPINK與Lady Gaga的合作在還未正式發佈前就已引發熱烈話題，音源版正式上架後更是打破了許多音樂平台紀錄，YouTube上的Audio版本已累積超過六千萬觀看次數，還擠進了Billboard Hot第33位。

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Lady Gaga才剛與Ariana Grande推出〈Rain On Me〉後，緊接著釋出攜手BLACKPINK的洗腦神曲〈SOUR CANDY〉，一同收錄在今年的新專輯《Chromatica》中，而在〈SOUR CANDY〉歌詞版MV上架時，Lady Gaga也為大家帶來了一個驚喜——BLACKPINK X LADY GAGA的聯名服飾系列。

點圖看BLACKPINK X LADY GAGA聯名服飾▼▼▼

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〈SOUR CANDY〉系列一口氣推出了多款T恤選擇，不僅可以把BLACKPINK四位成員穿上身，也能看見最新歌詞版MV中的科幻生物元素，以及韓文版本的〈SOUR CANDY〉名稱。

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服裝上延用了《Chromatica》專輯的粉色X綠色視覺，跳色設計特別搶眼，可以發現歌詞中的「Take a bite」也被當作創作素材來使用，為呼應時事，甚至還推出了〈SOUR CANDY〉的專屬造型「口罩」，怪物般的尖牙圖案超獵奇，只不過官網也呼籲大家這並不是醫療等級口罩，不能防禦病毒，請大家將它當作飾品、收藏品看待。

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