那些我愛過的人｜王卓淇為演癌症患者化毀容妝：醜樣到忍唔住喊

TVB劇集《那些我愛過的人》中龔芊芊（王卓淇飾）因為7年前的車禍而受重傷，不但導致左手左腳癱瘓，需要坐輪椅，還在左眼側留下傷疤，更患有鼻咽癌，相當凄慘。王卓淇（Erin）在劇中不惜放下包袱化醜妝，不少觀眾都大讚她表現專業，而芊芊在昨晚（1日）的一集中，最後死在男友Edison（李任燊飾）懷中的一幕亦令人感動！

龔芊芊（王卓淇飾）因為7年前的車禍而受重傷，導致左手左腳癱瘓，需要坐輪椅。（YouTube影片截圖）

劇情講到芊芊與男友Edison重逢後離開療養院，兩人去了當年的定情地點赤柱碼頭，回憶起過去的點滴，之後Edison更向芊芊求婚，兩人在酒店舉行一場小型婚禮，芊芊希望靠自己完成行禮，可惜行到一半已經流鼻血，還體力不支倒地，最後在Edison懷中逝世，兩人的結局相當凄美！

芊芊最後在Edison（李任燊飾）懷中逝世，兩人的結局相當凄美！（YouTube影片截圖）

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今次Erin一改以往形象，在劇中化醜妝示人，她在接受《香港01》訪問時直認醜到喊：「第一次做呢啲毀容嘅角色，係要將我嘅膚色化得更加蒼白，嘴又油白咗，成個人就會好灰白，但咁樣先符合角色，因為係末期癌症患者。雖然一早都知道自己係咁嘅樣出鏡，但係始終女仔都貪靚，呢套由頭到尾都咁嘅樣，自己睇吓睇吓就會覺得真係好醜樣，忍唔住喊。（會介意扮醜嗎？）唔介意嘅，因為演員要專業，最緊要大家睇到我演技有進步，非常開心，今次扮醜都值得，會繼續努力。」

Erin在劇中不惜放下包袱化醜妝，她直認醜樣到忍唔住喊！（電視截圖）

劇中芊芊最後慘死，而方樂汶（黃翠如飾）同姜煜誠（林文龍飾）就被神秘人設陷阱襲擊，不少網民都推測是Edison（即Eden）所為，對此Erin就叫觀眾一定要留意之後的劇情：「Edison嗰方面就……其實我都特登冇攞結局嘅劇本，我冇睇晒啲細節，但大概知道，因為我都想同大家一路睇一路解謎。」

芊芊慘死，最傷心的一定是Edison。（YouTube影片截圖）

方樂汶（黃翠如飾）同姜煜誠（林文龍飾）被神秘人設陷阱襲擊，極有可能就是Edison為女友芊芊報仇！（YouTube影片截圖）

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Erin在2014年參選港姐奪得亞軍而入行，去年她在劇集《十二傳說》中一場含淚獨白戲更獲觀眾大讚！雖然加入TVB六年來她所參演的劇集並不多，但Erin就表示會做好自己，等待機會，同時她還經常在IG Post靚相與粉絲互動，當中有不少都相當性感：「其實我副業係賣減肥產品，如果我冇好身材，人哋都冇信心買我嘅產品啦。」其實Erin早於參選港姐時就被揭家底豐厚，但她就堅持要靠自己：「其實我係小康之家，絕對唔係超級大富大貴。不過無論屋企有冇錢，都需要自己去打拼努力，要做啲成績出嚟。」除了代理修身產品之外，Erin近日更成立自家服裝品牌，親自設計，相當叻女！

Erin去年在劇集《十二傳說》中一場含淚獨白戲獲觀眾大讚！（電視截圖）

Erin最近成立自家服裝品牌。（IG@erin_kay）

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