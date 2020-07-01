伊能靜發文向梅艷芳道歉　拍片鬧閨蜜被指做作惹反感

台灣女星伊能靜最近參加內地真人騷節目《乘風破浪的姐姐》成為話題人物，日前她接受媒體訪問談及愛情觀時，就將自己同梅艷芳作出了比較，認為對方即便事業成就再高，可是卻這一生一直在尋找愛，在這一點上對方始終不及她來得幸福，搞到不少網友聽到非常生氣。而眼見網上罵聲不斷，伊能靜事後就在微博發文向梅艷芳道歉。

伊能靜最近成為了話題人物。（伊能靜微博圖片）

在訪問中伊能靜講到自己目前處在一個幸福的狀態，因為覺得有了愛之後才有能力去完成自我價值，反觀她認為梅艷芳剛好相反，覺得先完成自我價值之後再追愛就好慘：「因為你事業已經到頂，她一輩子都在尋找愛，連她最後已經瘦成那樣，她在台上都要穿着白紗，人生不能倒過來。」沒想到因為舉梅艷芳作例子，伊能靜被嘲疑借人抬高自己有多麼的幸福，令她形象大打折扣。

伊能靜以梅艷芳作例子引來反感。（red白富美的故事微博圖片 ）

或許因為眼見言論一出事態嚴重，伊能靜就隨即發文澄清，還回顧了自己同梅艷芳生前的互動點滴：「在我去香港發展時，梅艷芳對我非常好，她曾經跟我說過一句話，人生最幸福的事，就是你愛的人也愛你。詞不達意加上片段呈現，我自己造成的結果深深致歉，我對她充滿敬意感恩，至今不忘，我非常難受。」而該節目事後亦遭到下架。

伊能靜最後亦向梅艷芳致歉。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

另外，最近伊能靜亦被指在Facebook刻意回覆，言語間疑踩着節目（《乘風破浪的姐姐》）另一參加藝人寧靜的粉絲留言，令到她引來好多爭議。為了避免事態再進一步惡化，伊能靜就拍了一段視頻澄清，表明Facebook的留言回覆不是她本人親自回覆的，指Facebook的運作一切是交由她的閏蜜處理，所以好多事情她是不知道的，還在片段中黑面同閏蜜作出對質。

拍片向閨蜜對質。（影片截圖）

雖然伊能靜拍這一段片是想證明回覆一事同自己沒關係，可是不少網友心中非常明白她只是將責任推卸在她閨蜜身上而已，對她的所作所為非常反感，還指出這一切根本就是自編自導自演的一場戲。