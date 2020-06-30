【乘風破浪的姐姐】鄭希怡初出道冇飯食　餓到同容祖兒分6粒燒賣

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》大受歡迎，30位姐姐的一舉一動均是外界非常關注的焦點。節目除了播出正片之外，還不時會推出其他花絮片段，而就在近日推出的宿舍夜聊片段中，38歲的鄭希怡（Yumiko）就自爆慘遭前經理人霍汶希嚴格控管飲食，在逼不得已的情況之下偷吃燒賣填肚，搞到同隊的隊友白冰聽到都話好可憐。

鄭希怡好想吃火鍋。（影片截圖）

當一班姐姐訓練完回宿舍的時候，節目組就非常有心地為每一組的姐姐們準備火鍋。而Yumiko一見到火鍋就好想吃，可是絕大多數同隊友就認為晚上吃火鍋會致肥，唯Yumiko依然想吃，幸好得同隊友的白冰付和，最後二人就齊齊大快朵頤。正當白冰聊到肥瘦上鏡問題的時候，Yumiko就突然回想起往事，原來她曾為了身材管理經歷過一段辛酸，同同門師姐只能偷吃燒賣填肚：「你知道我的經紀人霍小姐，剛剛我們出道的時候是不讓吃白飯的。然後我跟容祖兒兩個跟他們出去，就是吃飯的時候，我們兩個是躲在桌子底下就拿了一盆燒賣就六個，我們兩個人分的。」可見女明星的確過得不容易，不少網友都大表同情。

鄭希怡曾餓到偷吃燒賣。（影片截圖）

經理人霍汶希對容祖兒﹑鄭希怡的飲食有嚴格控制。（視覺中國﹑《乘風破浪的姐姐》微博圖片）