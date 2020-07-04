【乘風破浪的姐姐】寧靜穿黑絲曬腿吸姐姐目光　維持身材只靠一招

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》除了黃聖依﹑張雨綺﹑伊能靜是話題人物之外，另一關注焦點就是48歲的內地女星寧靜。個性較直來直往不怕得罪人的她，在姐姐圈中甚受尊重與歡迎，在觀眾好感度中更排在第二名，人氣相當高。

而在最新一集節目中，寧靜的鏡頭可謂不少，更在其中一個環節中吸引所有姐姐的目光，被她的黑絲穿衣打扮深深吸引住，因此登上微博熱搜廣受討論。

寧靜在觀眾好感度排在第二名。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

在所有姐姐重新分配組團之後，大家就齊齊來到一個房間集合聽取下一次的任務。當不同組別的姐姐已經穿好團服安定座位後，寧靜一組就遲遲到來，而當時的她則沒有身穿團服，反而穿了一身黑色便服配黑絲而來，大曬美腿的她一出場霸氣十足，即刻令所有姐姐目不轉睛，而此時的張雨綺就揚言道：「你今天都性感成這樣子了，還要怎樣。」搞到寧靜笑到見牙唔見眼。

穿黑絲現身吸姐姐目光。（影片截圖）

姐姐全部望着寧靜。（影片截圖）

雖然寧靜已經48歲，不過她的身材依然維持得非常好，完全不輸時下的年輕女星。雙腿纖細畢直的她其實有自己一套保養方法，除了透過飲食來控制身材之外，最重要就是健身，見她不時健身跑步下了不少苦功，由此可見做一位女明星的確不容易。

寧靜靠運動維持好身材。（寧靜微博圖片）