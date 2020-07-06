李佳芯新書爆強吻男演員勁尷尬：導演要我再主動一點!

Ali本書封面好靚。（IG：aliaime）

李佳芯（Ali）最近積極宣傳自己創作的散文集《心之所往》，實體書亦推出了，各位讀者已經可以看書本內容。而簡單要說的這本書是在說Ali 37歲的人生經歷過的種種事情。就好像Ali這本散文集的封面說的一樣，「一本散文集再好，都是某些段落好，它不可能全本都好。大概一本書，如一個人生。」

Ali學識唔再做一個只會報喜嘅人，現在會向家人報憂，也會向他們撒嬌。（IG：aliaime）

書中說了很多關於Ali鮮為人知的一面，原來在剛讀完書後，她並沒有立即加入電視台工作，而是找了一份朝九晚五的工作，可惜Ali並不習慣這樣的生活，很快便「裸辭」。Ali書中提及自己是一個報喜不報憂的人，決定「裸辭」後，她不敢告訴家人要他們擔心，所以那時候選擇如常早上7點起床出門口，那段日子Ali笑言是幸福8小時，因為能見一些舊未碰面的朋友，又能享受獨處的時間。可惜幸福是短暫，因為朋友也有工作不能常常陪伴，加上剛出來社會沒有什麼積蓄，所以很快開始再重新找工作。回想起那段時間Ali覺得自己真的是不成熟和任性。Ali透露經過這次創作的經歷是很好體驗，可以卸下自己逞強的面具，承認自己的挫敗感，能真真實實面對家人不只有逞強一面，也能讓他們看見她「憂」的一面。

Ali書中提及會挑戰舞台劇。（IG：aliaime）

Ali雖然演戲經驗不算太長時候，卻備受肯定。在2018年，她主演劇集《BB來了》為Ali奪下視后寶座。貴為視后，Ali書中其中一篇提及她不懂演戲，尤其是演親熱戲時，她總會有心理負擔，要衝破這個心理關口十分難，所以每次拍到這些戲份她總會躲在一旁冷靜一下，處理好情緒調整狀態，才去迎接拍戲的挑戰。Ali更憶起自己的螢幕初吻令她壓力很大，Ali透露那對象是楊明，戲份是要強吻他：「作為女生，一點不安、尷尬、害羞、無奈或是蝕底的感覺也是正常吧。」最後這場強吻戲總共拍攝了三次才令導演「滿意」，「導演組的結論是我太斯文，笑說由主動變了欲拒還迎。我可鬆了一口氣，還偷偷慶幸沒有被導演組責罵。」

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