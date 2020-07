Grace真係好Fit。(IG:gwgurlie86)

現年34歲的王君馨(Grace)在2016年時候下嫁了拍拖11年的男朋友Daniel Chang結婚4年,無數人都問Grace一個問題「幾時生小朋友呀?」可能近年Grace一直專注於演藝事業,因此並沒有生B大計。

而今天(5日)Grace在IG出新帖,相中見很多汽球做布景,更遮掩了Grace的下半身,其後她宣布懷孕了,「大家成日問我幾時生BB我想講我陀咗六個月嘅BB。」看到這裡不少藝人朋友及網友已經想恭喜她,但再看真一點,Grace刻意隔一行再打一句「六日後就出世 la(喇)」原來是她的自家品牌將要出世。

誤會一場,當中岑麗香反應最大:「Omg your caption,CONGRATS babe!!! Can’t wait to celebrate with you。」亦有網友留言「大家都以為是真的。」、「好驚喜。」至於圈中如鍾嘉欣、朱千雪、李佳芯、謝安琪等都有留言恭喜,預祝Grace新品牌順利誕生。

