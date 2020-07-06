【懸案未決】壯男疑似被殺前留神祕字條　電影密碼藏驚天大陰謀？

經典紀錄片系列《懸案未決》（Unsolved Mysteries）是一部自1987年開始播出的節目，至今已經有15季，並記錄了超過1000個世界各地的離奇懸案及超自然事件。相隔多年節目以全新敘事手法拍攝新一季，讓觀眾跟隨案件人物的心路歷程，獲得身歷其境的感覺。

《懸案未決》首6集已於7月1日在Netflix上架。（劇照）

節目原創團隊跟《怪奇物語》（Stranger Things）製作團隊合作炮製全新一輯《懸案未決》，共12集的節目，訪問了事件的家庭成員、警方和記者，一同提供線索及深思推理來協助解開謎團。在第一集《屋頂上的迷團》（Mystery on the Rooftop）中，揭開了一位32歲的壯男離奇死亡的14年懸案，竟然疑似跟共濟會有關。

夢想成為作家和導演的Rey Rivera為婚後為了賺錢而從南加州搬到巴爾的摩，於死黨Porter的公司撰寫財經新聞。於2006年5月16日接了一通電話外出後失蹤，六日後被發現陳屍在麗城酒店（Belvedere Hotel） 的會議室中。屍體被發現的時候已經嚴重腐爛，驗屍報告指出Rey肋骨多處骨折、肺部挫傷、頭骨破裂、右腿兩處斷裂等，同時在酒店的屋頂上，竟然有個直通會議室的洞，相信Rey就是於該處高速墮下身亡。

經過不同的推測，無論從酒店屋頂或停車場頂層跳下來或者是被人推下來，就算助跑都根本沒有可能跳得這麼遠。經過一連串調查，案件疑點重重，沒有目擊證人，屋頂上的閉路電視沒有開上，酒店的所有閉路電視都沒有拍到Rey的蹤影，沒有遺書，最後無奈地被斷定為自殺。不過法醫就認為Rey小腿上斷裂的情況在高空直接墮地的情況不吻合，故最後未能判斷死因。

不過值得留意的是， Rey妻子Alison竟然在Rey的電腦後面發現丈夫在失蹤當日留下的神祕字條。紙上寫了電影明星、家人和朋友的名字，但一些重要人物的名字卻不在這個名單上。Rey還寫下喜愛的電影，包括《Seven》（七宗罪）、《Fight Club》（搏擊會），還有一系列M. Night Shyamalan執導的電影包括《The Sixth Sense》（鬼眼）、《Signs》（驚兆）、《Unbreakable》（不死劫）。而最後Rey寫了一句令人毛骨悚然的一句「Whom virtue unites, death will not separate」經過搜尋後，發現竟然是共濟會的格言。

Rey的死黨Porter事後無論如何都不願接受調查。（影片截圖）

Alison一直都不相信丈夫會自殺，故一直鍥而不捨地尋求真相，很可惜Rey的死黨Porter無論如何都不願接受調查，所有同事均封口，所有人都聘請了律師。紀錄片播出後，吸引到大批劇迷熱烈討論，指Porter非常有可疑，更開始搜尋有關共濟會的歷史。如果大家有興趣看有關共濟會的話，不妨收看Netflix紀錄片《Inside the Freemasons》。