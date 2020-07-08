那些我愛過的人．劇透｜連詩雅隱瞞懷孕　同馬貫東夫妻關係惡化？

《那些我愛過的人》第二十三集劇透。

TVB劇集《那些我愛過的人》上回講到方樂汶（黃翠如飾）擔心Eden（李任燊飾）會對付身邊人，向姜煜誠（林文龍飾）提出分手。子優（蘇皓兒飾）召開記招為父闢謠，並宣布退出娛樂圈。有投資商看中姜煜誠好爸爸的形象，找他與世杰（冼灝英飾）擔任健身中心拍檔。姜煜誠事業上大展拳腳，仍不忘給方樂汶介紹生意。方樂汶被Eden以書文（連詩雅飾）與阿輝（翟威廉飾）的床照要脅，逼她自首，方樂汶決定獨自承擔一切，並計劃與幸而（黃芷晴飾）親子同樂一天，卻被書文好心打岔，勾起姊妹積怨！姜煜誠與警方聯手要揪出Eden，他及後與Eden展開追逐戰！另一邊廂，幸而心臟病發，令方樂汶緊張不已。

Eden以書文（連詩雅飾）與阿輝（翟威廉飾）的床照要脅，逼她自首。（電視截圖）

點擊下圖重溫精彩劇情：

+ 48 + 47 + 46

以下內容有劇透，逃生門在此：

那些我愛過的人｜蘇皓兒成功簽約入行 拍飲品廣告大騷舞技

那些我愛過的人｜孖林文龍出席周年晚宴 重溫黃翠如仙氣女神Look

那些我愛過的人｜連詩雅盡顯身高優勢 細數劇中15位長腿女神

最新一集《那些我愛過的人》講到，幸而心臟病發但暫時無恙，姜煜誠陪在方樂汶身邊，二人再次和好。古希晨（馬貫東飾）無意中發現書文早已懷孕卻隱瞞，及後又發現書文與阿輝的床照，雪球越滾越大，甚至牽扯到樂汶與朱炳（顧定軒飾），姊妹重翻舊帳！希晨堅持搜證，也令他與書文的夫妻關係更惡化。他更向將姜煜誠求救，最後終於找到紀錄當年事件的證物，揭穿真相！

方樂汶同書文重翻舊帳！（YouTube影片截圖）

另一邊廂，姜煜誠分別勸導書文同朱炳，道出樂汶其實一直犧牲自己保護身邊人。朱炳親自向樂汶和書文道歉，一家人終於和好，但此時又傳來神秘人Eden保釋外出的消息！

姜煜誠勸朱炳同方樂汶和好。（YouTube影片截圖）

點擊下圖率先睇：