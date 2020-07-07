那些我愛過的人｜小三麥皓兒8招搶連詩雅老公　陳自瑤幫姊妹出氣

TVB劇集《那些我愛過的人》進入結局篇，除了神秘人的身份令人好奇之外，方書文（連詩雅飾）同古希晨（馬貫東飾）這對CP亦大受歡迎。不過一直暗戀古醫生的蚊滋（麥皓兒飾）就頻頻出招拆散他們，幸好書文的好姊妹Sabrina（陳自瑤飾）出面擊退小三，兩人最後和好如初！

方書文（連詩雅飾）同古希晨（馬貫東飾）這對CP深受觀眾喜愛。（YouTube影片截圖）

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劇中蚊滋趁古醫生同書文嗌交插足他們夫妻之間的關係，借勢接近古醫生，不但霸王硬上弓，更公然挑釁書文，存心想拆散他們。蚊滋步步進攻，先是在診所講書文壞話，又幫古醫生買底褲，還公然示愛，甚至「生擒」對方，更將她與古醫生的合照放上網，再找書文攤牌，招招都好「狼死」！

蚊滋（麥皓兒飾）竟然霸王硬上弓！（YouTube影片截圖）

仲搵書文攤牌，公然挑釁！（YouTube影片截圖）

蚊滋使出8招搶人老公：

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幸好作為書文好姊妹的Sabrina都不甘示弱，除了大鬧蚊滋之外，更一腳踢傷古希晨，為書文出氣，大快人心！而飾演Sabrina的陳自瑤（YoYo）亦十分投入劇情，她在IG上載了多段劇集片段，並寫道：「女人我見得多，好似你咁賤格既（嘅）我都係第一次見，咁多男人唔仲（鍾）意，係要仲（鍾）意搶人老公既（嘅）#點解呢個世界咁多綠茶婊 #激死我 #不知廉恥」。不少觀眾都大讚YoYo演繹得相當好，成功幫好姊妹擊退小三！

飾演Sabrina的陳自瑤（YoYo）十分投入劇情！（影片截圖）

Sabrina霸氣擊退小三：